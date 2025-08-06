就醫便利 衛福部新營醫院增設5條小黃公車路線站牌

衛福部新營醫院有5條小黃公車路線設站點，提升大新營區民眾就醫便利。（新營醫院提供）

2025/08/06 13:59

〔記者楊金城／台南報導〕為提升民眾就醫與生活交通便利性，台南市交通局8月起在衛福部新營醫院增設小黃公車站牌，共有5條路線包括棕2、棕3-1、黃21、黃22及黃5，除黃5線為純預約制外，其餘4線都有固定班次行駛，也都可以預約小黃公車服務，對大新營區行動不便、年長或無私人交通工具的民眾，協助他們能夠更便捷、安全地就醫，落實健康平權。

南市交通局說，小黃公車採計程車型態運行，和公車一樣採定點接送，票價比照公車收費，對持有市民敬老卡、愛心卡者免費搭乘，其餘電子票證也提供補助優惠。民眾可透過「大台南公車」官網及APP查詢班次與路線資訊，也可撥打台一大車隊（06-3319555）或中華衛星大車隊（僅針對黃5線）（06-2912222）洽詢與預約。

請繼續往下閱讀...

新營醫院院長莊毓民表示，感謝南市交通局的協助與支持，促成院區小黃公車站牌設立，這不僅是對醫療可近性的一大提升，更是對高齡友善社區政策的實質落實。新營醫院致力提供便民、親切的全人照護服務，而交通的便利性正是醫療服務不可或缺的一環，期待透過小黃公車的交通利多，提升家屬與病人的就醫便利，獲得妥善醫療照顧，和市府攜手打造交通無障礙的健康城市。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法