高市網紅醫師被控減重手術再奪命 家屬批主管機關態度消極

國民黨立委柯志恩、陳菁徽、高雄市議員許采蓁今（6）日陪同離世病患家屬在立法院召開記者會，控訴高雄市安泰醫院及王姓醫師未經正當醫療程序、輕忽病患身體狀況即隨意動刀，一再奪走病患性命。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/06 13:04

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委柯志恩、陳菁徽、高雄市議員許采蓁今（6）日陪同離世病患家屬在立法院召開記者會，控訴高雄市安泰醫院及王姓醫師未經正當醫療程序、輕忽病患身體狀況即隨意動刀，一再奪走病患性命。柯志恩、陳菁徽強烈要求衛生福利部應積極聯繫相關部會啟動跨部會調查程序。

家屬許爸爸控訴王姓醫師，其女許小姐手術後異常徵象明顯、安泰醫院及王姓醫師皆未積極介入治療，甚至告知病患以達出院標準，可以辦理出院手續回家靜養，但豈知12小時後，病況急轉直下必須轉院治療；且後續轉院程序亦未妥善交接，以致轉診醫院無法及時提供醫療救治，最終導致愛女喪生。

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另名病患家屬陳小姐則是表示，受害者林小姐曾於2022年接受過一次減重手術，積極尋求再次手術，但在北部多位醫師因病患未達施術標準拒絕執刀後，轉而透過網路尋求王姓醫師協助，但王醫師不僅在未經詳細診療評估的情況下安排手術，更私下要林小姐支付超過百萬元現金至其個人帳戶，並未經醫院正常收費流程，更要求林小姐的先生「先動刀」博取信任，目的是避免未來糾紛提告，令家屬難以置信。

陳菁徽表示，這是一連串系統性失靈所導致的悲劇。首先是收費的問題，根據醫師法以及醫療法都規定「醫療機構收取醫療費用，應開給載明收費項目及金額之收據。」但是根據王醫師與病患的對話截圖，在LINE訊息中親自回覆病人：「我們私底下進行腸瘤、藏疝以及胃部神經阻斷手術，費用14萬元，請直接匯入我的個人帳戶」。收款帳號不只是醫師本人名下，完全繞過醫院系未開收據的現金交易。

陳菁徽質疑，衛福部健保署、食藥署、醫事司看到截圖資料，難道不用立即啟動專案調查嗎？這個醫師過去所有的案例，是否都有申報健保？還是一樣也都是私下收錢。這點國稅局也應該介入調查。

陳菁徽表示，這樣的行為已經明確違反醫療法第26條醫療機構應依法令規定或依主管機關提供收費、診療紀錄以及資料蒐集的規定。衛生福利部應該要要求高雄市衛生局所有訊息進行追查，且不論是醫師本人，或是擁護者滅證、串供的行為是有湮滅證據罪的刑事責任的，醫師如涉犯刑責，作為被告，還會符合羈押事由，阻礙司法調查絕對不能容忍，法務部與高雄地檢署也應該要馬上立案處理。

柯志恩要求，衛福部應該要積極介入調查，敦促高雄市衛生局盡快完成完整的調查報告，讓家屬知道這些醫療過程中到底發生甚麼事。再者，就目前手中所掌握的資料看起來，也許蒐集資料、保存證據方面可能會有一些阻礙，也請主管機關跟衛生福利部思考一下，是否有請檢調直接介入保存證據的必要性。

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