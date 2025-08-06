網路社群AI影片造謠 郭國文批惡質手段分化人民

2025/08/06 13:07

〔記者蔡文居／台南報導〕面對近期網路社群傳出AI變造影片爭議，民進黨台南市黨部主委郭國文表示，藍白造謠抹黑、訕笑，讓人以為民進黨不救災，這種惡質手段，相信市民朋友都無法接受。

一名曾參與罷昶行動、地方政治色彩鮮明的謝姓女子，日前在Threads發布「台南受災戶自行爬上屋頂、官員冷眼旁觀」的影片，在社群上大量轉傳、分享， 在多人已經告知是AI假影片後，謝女士至今不下架，還變本加厲造謠。

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郭國文表示，分化人民，操弄情緒，都無助於救災重建，從去年山區震災到今年風災、雨災，市民鄉親早日回復日常生活，只能快，不能等。藍白造謠抹黑、訕笑的惡質手段，相信市民朋友無法接受。

郭國文表示，丹娜絲風災後，民進黨台南市黨部成立聯合服務中心，近期西南氣流豪大雨，造成多處淹水，民進黨中央黨部也成立志工團，協助災區清理復原。南市黨部宣布「疼惜台南．守護家園」行動專案，延續聯合服務中心，投入台南救災重建行列。

郭國文表示，主席賴清德指示全黨投入救災，日前已有桃園、台中市議員邀集志工投入，加上今日彰化縣議員、新竹市議員，彰化縣立委服務處帶領民進黨志工團前來協助救災。黨中央已將新營設為救災前進指揮據點，新營民治黨部轉為臨時戰略物資分配中心，目前市黨部人員多數進駐新營，並優先投入人力，協助獨居老人、身心障礙者，且具低收與中低收身分，有需求的民眾可撥打專線電話06─6350465，新營黨部戰略物資中心，會盡快協助。

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