巨業客運遭質疑壟斷海線路權 中市交通局：有意願業者可提申請

巨業客運公車主要行駛台中海線地區。（記者張軒哲攝）

2025/08/06 12:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市巨業客運去年9月22日，在台中市區輾斃20歲東海大學林姓女大生，近日雙方進入調解討論階段，引發網友質疑巨業評價不佳，卻行駛海線長達數十年，有壟斷之嫌，台中市府交通局今日指出，市區公車路權由交通局進行路線公告，有意願的客運業者皆可提出申請，經台中市汽車客運審議委員會評選出，若客運業者經營不善或無力經營，未能在規定期限內改善或改善後無成效，交通局得停止客運業者經營該路線，再重新公告路線徵求其他客運業者繼續經營。

交通局說明，關於去年9月巨業交通事故，造成行人死傷屬情節重大案件，交通局除重罰巨業交通120萬元，也依公路法相關規定採取最嚴厲處分，針對巨業交通所經營的300路路線進行停止營業三個月處分，要求業者徹底改善行車安全。

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為強化台中市公車行車安全，截至去年底，全市公車已全面加裝先進駕駛輔助系統（ADAS），並持續要求公車業者確實執行「路口轉向停讓」，市府、公車業者也不定期至路口稽查，並已將行人安全納入客運評鑑指標，加強業者端落實行人安全，並從「工程、教育與執法」三大面向（3E）積極輔導業者提升行車安全，保障用路人安全。

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