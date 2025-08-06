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    秋遊澎湖好「石」光 揪你逐浪賞石聆風語

    澎管處秋之奇岩季，帶領遊客欣賞鬼斧神工玄武岩。（圖由澎管處提供）

    澎管處秋之奇岩季，帶領遊客欣賞鬼斧神工玄武岩。（圖由澎管處提供）

    2025/08/06 12:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島是由火山運動所造成，經過熔岩高溫煅燒形成，出現許多鬼斧神工奇岩怪石。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處精心策劃「澎湖四季旅遊」系列活動，將奇岩季列入秋季推廣重點，特別推出為期3個月的【秋奇岩經典遊程】。

    此次遊程亮點包括地質導覽、漁村文化、秘境賞岩、專業導覽、手作體驗等，透過深入且生動體驗，以跳島加本島雙主題路線，盡覽奇岩絕景（9–10月限定週末出發），跳島地質探索遊程，將獨家包船帶領旅客前往虎井嶼、桶盤嶼等地，一覽雄偉壯觀的岩壁與海蝕地形，並搭配海廢DIY手作體驗，讓旅客透過動手創作，賦予廢棄漁網嶄新的生命，了解海洋垃圾對生態的影響，並帶回獨一無二的環保紀念品，實踐永續旅人的理念。

    本島秘境探險遊程，則精選澎湖代表性地質景點，包括大菓葉玄武岩、奎壁山摩西分海、小門鯨魚洞等，帶領遊客漫步至海中央的赤嶼，一起來揭開神秘面紗，原來石頭也會說故事！旅客可近距離感受大自然的鬼斧神工。

    此外，特別安排茶席體驗，邀請專業茶藝師現場指導，讓旅客透過茶香與海景天色對話，沉浸在寧靜與自然共生的美好時光，更將帶遊客探訪小門地質探索館及壯麗的鯨魚洞，一次飽覽澎湖本島豐富多元的自然風光，留下難得的人生回憶。更多活動詳情，請至「澎湖國家風景區管理處」官方粉絲團及【2025澎湖四季旅遊】官網查詢。

    藍天、碧海、沙灘美景外，澎湖還有壯觀玄武岩及潮間帶景色。（圖由澎管處提供）

    藍天、碧海、沙灘美景外，澎湖還有壯觀玄武岩及潮間帶景色。（圖由澎管處提供）

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