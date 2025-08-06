台灣彩列車奔馳於青森鐵道 蔡明耀盼送客到台灣

青森鐵道推出全新的台灣觀光彩繪列車。（記者林翠儀攝）

2025/08/06 12:56

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕台灣觀光署與日本青森縣的地方鐵道「青森鐵道」等單位合作，配合青森睡魔祭的舉辦，推出台灣觀光彩繪列車，駐日副代表蔡明耀5日視察列車，感謝青森鐵道公司為台灣與青森的交流貢獻心力，也希望透過列車宣傳將旅客送到台灣。

全新的台灣觀光彩繪列車，是由觀光署、青森縣和長榮航空合作，以青森鐵道的兩節車廂繪製而成，主要是為了提高青森與台北定期直航的使用量，以促進秋冬季的台灣旅行，從7月28日起至明年3月止。

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兩節編成的台灣觀光列車，以青森鐵道吉祥物「森君」和觀光廳吉祥物「喔熊」為主題，車廂整體裝飾以色彩繽紛的台灣觀光元素。列車上也印有「輕輕鬆鬆遊台灣」、「輕輕鬆鬆了解台灣」等醒目的宣傳語，向搭乘青森鐵道的在地居民以及到訪青森的國內外遊客，宣傳台灣旅遊的魅力以及長榮航空往返青森機場定期航班的便利性。

蔡明耀5日率觀光署東京辦事處主任王紹旬等人拜訪青森鐵道，視察台灣觀光彩繪列車，受到青森鐵道公司社長東直樹等人熱烈歡迎。蔡明耀表示，台灣與青森的交流，要感謝青森鐵道在幕後貢獻心力，他也表示，今年上半年台灣訪日客約326萬人，日本訪台只有70萬人，差距太大，可能因為日元貶值的關係，大家都很期待日本旅客訪台，希望青森縣和青森鐵道多幫台灣宣傳，送客人到台灣。

青森鐵道是連結青森站與目時站之間的地方鐵道，全長121.9公里，沿途停靠27座車站，每日上下行列車共90班，年間使用人數約450萬人，使用族群有6到7成為在地的通勤通學族，不過在每年夏季祭典舉辦活動期間，以及秋季紅葉季，會有大批的觀光客，利用這條鐵道造訪沿途的青森睡魔祭、八戶三社大祭等祭典，以及淺蟲溫泉等知名的觀光勝地。

以蘋果聞名的青森縣，每年蘋果外銷總量中，約有7成出口至台灣，也因此與台灣結下甜蜜友好的關係，青森鐵道也很積極與台灣進行鐵道交流，2019年和台鐵緃貫線的台中至高雄區段締結姊妹鐵道，去年適逢締結姊妹線5週年，再加上長榮航空直飛青森的航線復航，青森鐵道在今年5月已先推出青森鐵道與台鐵締約5周年彩繪列車，預定長期運行沒有時期的限制。加上新的台灣觀光彩繪列車，目前正有兩班台灣有關的彩繪列車在青森鐵道上奔馳。

駐日副代表蔡明耀（右２）與大人及觀光署東京辦事處主任王紹旬（左）視察青森鐵道的台灣彩繪列車，與青森鐵道社長東直樹合影。（右）（記者林翠儀攝）

青森鐵道在青森站內的樓梯間張貼日星妻夫木聰代言台灣觀光的海報。（記者林翠儀攝）

駐日副代表蔡明耀（左）與青森鐵道社長東直樹（右）在彩繪列車中合影。（記者林翠儀攝）

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