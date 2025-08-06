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    改善台大校園YouBike潮汐現象 北市府導入電輔微型調度車

    這種三輪車以在校園內封閉空間使用為主，同時降低空氣污染，較符綠運輸、綠色環境的形象。（記者董冠怡攝）

    這種三輪車以在校園內封閉空間使用為主，同時降低空氣污染，較符綠運輸、綠色環境的形象。（記者董冠怡攝）

    2025/08/06 12:59

    〔記者董冠怡／台北報導〕台灣大學腹地遼闊，YouBike使用頻繁，校內設有59座租賃站，單日租借量約1.5萬次，上、下課尖峰容易遇到無車無位的情形，學生受訪表示借到車的機率約一半常需碰運氣。為此，台大、台北市交通局及微笑單車合作，除了既有的4台貨車，再導入2輛電輔微型調度車，採電動輔助三輪車結合托掛裝置，每輛造價30萬餘元，可載運7台單車，最高時速20公里，今（6日）起啟用。

    台大總務長廖文正表示，台大正在推行「校園無車化」，使用率高的YouBike 2.0成為重要配套措施，但卻面臨潮汐問題（指通勤時段部分站點車輛集中、短缺），以現有調度方式而言，上下學時間駛入相對危險、油耗、噪音多一點，部分場地雖讓無位還車的學生可集中停放，業者再派員挪移的效率較低，導入電輔微型調度車，提升機動性，搭配站點調整，尚待開學後觀察實際使用情形。

    交通局長謝銘鴻指出，這種三輪車以在校園內封閉空間使用為主，同時降低空氣污染，較符綠運輸、綠色環境的形象，今起於台大女九舍、社會系館等還車熱點，與鹿鳴堂、第二行政大樓、椰林小舖等借車熱門站點間，進行電輔車調度，倘若在台大試辦成功，未來有機會擴大至其他校園試辦。

    微笑單車總經理何友仁說明，台大原有4輛貨車進行YouBike調度作業，1輛可放14台，由16名正職、25名兼職人員負責，但量能仍舊不足，加上部分站點道路狹小難以進入，考量增加貨車數量會造成學校負擔，投入改良版電輔微型調度車補足，卡車為主、調度車為輔。

    電輔微型調度車每天、每輛約可調度400台單車，採用電力輔助，搭配48V電池，滿載情況下可行駛36公里，先引進2輛在校內試辦調度服務，以及增聘5名兼職，待評估運作狀況，如果需求很高，改進完成會再導入更多輛，並視情況增派人員，預計半年後再投入下一批。

    工作人員騎乘電輔微型調度車至指定站點後，執行車輛調度作業。（記者董冠怡攝）

    工作人員騎乘電輔微型調度車至指定站點後，執行車輛調度作業。（記者董冠怡攝）

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