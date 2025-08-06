網紅減重醫師10天2病患亡遭控沒人管 高市衛局駁斥

高雄王姓網紅減重醫師遭控10天內有2病患術後身亡，目前已遭醫院暫停執刀接受調查。 （擷取自王姓醫師臉書）

2025/08/06 12:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨立委柯志恩、陳菁徽今（6）日上午在立院召開記者會，指控高雄王姓網紅減重醫師為病患進行減重手術，在近10天內造成2名女病患死亡，並指高雄市衛生局遲無作爲、「主管機關沒人管」，衛生局駁斥已進行調查，並依事證依法裁處，目前王姓醫師已被要求暫停執刀，醫師和醫院都接受調查中。

日前家屬指控家住北部的林女南下高雄接受王姓醫師的「縮胃曠腸」減重手術，術後不到2天內死亡，今又有1名許姓死者的家屬也出面控訴，女兒6月30日由王姓醫師執刀進行「縮胃曠腸」減重手術，3天後不治，並質疑術後持續腹痛、身體不適，醫院未積極處理，導致搶救不治。

請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局指出，7月25日接獲議員提供資訊後，即派員分別於7月26日、28日、31日3度主動至該院查察，並已依據相關事證依法裁處。

針對超收醫療費用爭議，衛生局查出安泰醫院向66位患者收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用並開立收據，明列收費項目及金額，惟手術費用已逾「高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表」收費標準，依醫療法最高可處25萬元罰鍰，並限院方於今年9月30日前將超收之醫療費用退回給病患。

至於醫院病歷及護理紀錄，經查王姓醫師病歷記載未完整，違反「醫師法」可處2萬元罰鍰。另護理人員未於病歷完整簽章，亦可處1萬元罰鍰。此外現場發現管制藥品簿冊登載不符，違反「管制藥品管理條例」裁處在案。

有關王姓醫師在社群平台刊登醫療廣告，未敘明相關風險及適應症，違反「醫療法」第86條，考量屢犯加重裁處，依同法第103條處罰鍰10萬元。使用不明來源醫療器材部分，衛生局於小港安泰醫院查察時，在手術室發現不明來源醫材設備，刻正釐清中，若為非法醫療器材將依法裁罰併移送司法偵辦。

另對於王姓醫師疑涉過度醫療及私自收取病患顧問費，衛生局已收集相關病歷並委請專家委員審閱提供專業意見中，最快將於8月中下旬召開醫師懲戒委員會進行懲戒審議。王姓醫師以個人公司名義向患者收取線上顧問費及民眾給付金錢協助購置醫療器材等疑義，涉稅務相關規定，已移請國稅局查辦。

衛生局強調，針對王姓醫師涉及相關案件積極查察，調閱相關病歷及醫療紀錄，並依法裁處查辦及後續調查。另依「醫療事故預防及爭議處理法」規定，7月間獲知許姓及林姓兩案醫療事件案時，皆已主動聯繫家屬，說明醫療爭議調解程序及本局設有專人專線可受理醫療爭議調解申請，委員所稱「主管機關沒人管」並非事實，請勿打擊基層衛生局所同仁士氣。

相關新聞:

高市網紅醫師被控減重手術再奪命 家屬批主管機關態度消極

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法