跟著花期遷移蜂箱全國各地採蜜 宜蘭三星荔枝蜂蜜奪全國特等獎

宜蘭縣大禾蜜工坊參加全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑摘下特等獎，今天獲縣府致贈紅榜。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/08/06 12:33

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑，宜蘭縣三星鄉大禾蜜工坊生產的荔枝蜂蜜，摘下象徵最高榮譽的特等獎，代理縣長林茂盛今天（6日）前往張貼紅榜祝賀，向各界推薦這款具國家級品質認證的優質蜂蜜。

大禾蜜工坊是三星地區農會輔導的優質蜂蜜品牌，由陳文琦與其妻子合力經營，夫妻倆投入養蜂產業超過10年，專注推廣純淨天然的本土蜂蜜，蜜源涵蓋宜蘭三星、五結海岸至中南部花期產區，蜂箱數已逾百箱，產出的蜂蜜香氣濃郁、品質穩定。林茂盛稱讚大禾蜜工坊屢獲大獎，讓宜蘭蜂蜜品牌推向全國舞台。

請繼續往下閱讀...

陳文琦說，為追求更好的蜂蜜品質，自學蜜蜂生態與蜜源植物知識，蜂箱要配合花期遷移到不同地點，有宜蘭在地的山林及海岸植物，像是瓊瑤海棠、林投、月桃，有時移往中南部的龍眼、荔枝花區，他在閒暇之餘也協助推動食農教育，進入校園、市集介紹蜜蜂生態，宣導農業與教育結合的多元價值。

宜蘭縣政府表示，大禾蜜工坊為了慶祝榮獲特等獎，將推出限量優惠活動，縣府邀請大家一同品嘗屬於宜蘭這塊土地的甘醇蜜香，詳情請上大禾蜜工坊臉書粉專查詢。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）祝賀大禾蜜工坊負責人陳文琦夫婦得獎。（圖由宜蘭縣府提供）

林茂盛（右）聽取陳文琦夫婦解說出產優質蜂蜜的心得。（圖由宜蘭縣府提供）

大禾蜜工坊生產的荔枝蜂蜜參加各項比賽屢獲大獎。（圖由宜蘭縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法