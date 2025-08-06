環團控印尼廠存污染、工安問題 華新麗華：遵守當地法規

昨日環保團體指出，華新麗華旗下公司在印尼經營冶煉廠與燃煤電廠，導致當地出現空污與水污染等；對此，華新麗華回應，目前營運電廠設備嚴格遵守當地法規；圖為昨日記者會畫面。（環境權保障基金會提供）

2025/08/06 12:27

〔記者黃宜靜／台北報導〕環保團體昨（6）日在華新麗華公司前召開記者會指稱，其旗下公司在印尼經營冶煉廠與燃煤電廠，導致當地出現空污與水污染，並存在工安問題；對此，華新麗華回應，目前營運電廠設備嚴格遵守當地法規，並持續提升自我檢視標準。

針對環境權保障基金會所提出的疑慮，華新麗華發出文字回應表示，已於第一時間以書面方式多次回覆其提問，並已安排公司永續長及事業群總經理率領團隊與基金會進行面對面溝通，提供完整資料、詳實說明並更正錯誤訊息，同時在印尼也持續與園區ESG基金會進行溝通，並推動CSR項目。

請繼續往下閱讀...

華新麗華表示，目前並無持續新建燃煤電廠，營運之電廠設備皆符合相關法規及環保標準，按照環保法規進行脫硫脫硝，並安裝CEMS檢測，同時也持續提升自我檢視標準，每年主動公開永續報告，詳列減排成效、資源回收與環境管理措施。

針對2024年於華新鎳業廠區發生之單起工傷事故，華新麗華表示，公司已於第一時間展開緊急事故處理程序，印尼政府部門同時啟動調查，結果報告已由政府出具並完成結案。除符合法令規定之社會保險撫恤外，亦已提供家屬遠優於法定標準之後續照護與撫恤金，落實關懷與負責。

昨（6）日環境權保障基金會（ERF）與印尼環保組織AEER、WALHI，以及來自印尼鎳礦工業區周邊的社區居民、原住民及華新麗華印尼子公司的員工，在華新麗華公司前召開記者會，控訴華新麗華旗下公司在印尼當地涉及污染環境，並存在工安問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法