為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小心有詐！假冒台東觀光獎勵 詐騙網站流竄

    台東縣府「台東一遊未盡」觀光推廣活動官網。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣府「台東一遊未盡」觀光推廣活動官網。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/06 12:16

    〔記者黃明堂／台東報導〕近期網路與社群平台頻繁出現假借「台東觀光補助」或「旅遊抽獎」名義的詐騙廣告與不實網站，縣政府澄清，目前由縣府主辦「台東一遊未盡」觀光推廣活動，除了活動官網管道（https://tttravel.tw）之外，並無任何其他網站、表單或連結，請民眾務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

    這類網站內容聲稱以「6月住台東抽萬元旅遊金」、「2025台東觀光獎勵活動送獎金」、「住台東領6萬6千元旅遊獎勵金」等等吸引點擊，進而誘導民眾提供身分證資料、信用卡資訊或加入可疑帳號。

    縣政府交通及觀光發展處長卜敏正強調，「台東一遊未盡」活動全程均採「活動官網線上辦理」，所有參加程序必須於活動網站登入完成，並無任何其他外部網站、社群表單或平台提供參加管道，更沒有額外提供金錢回饋或要求提供帳號資訊。活動官網更多詳細資訊請以https://tttravel.tw網站及「Amazing Taitung 台東就醬玩」臉書粉絲專頁公告為準。

    交通及觀光發展處提醒，詐騙慣用手法包括以高額獎勵、優惠補助為誘因，要求加入陌生LINE群組、傳送個資或連結帳戶，一旦誤信就有可能遭到個資外洩、盜刷或財務損失，縣府再次呼籲民眾請切勿隨意點選來源不明的連結，不要在非官方平台留下任何個人相關資料。

    目前縣府已主動通報相關單位並要求平台下架不實內容，持續追蹤詐騙來源，若對活動訊息真偽有疑慮，請撥打縣府專線（089）357095或165反詐騙專線查詢，以確保權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播