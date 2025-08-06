免費修災屋 台南鹽水11家營造廠商認養8戶弱勢戶

公路局雲嘉南養護工程分局長郭清水（右二）、鹽水區長陳文琪（左二）、十億營造總經理莊竣翔（左一）今天帶隊到鹽水文昌里後寮為低收入戶屋損免費修繕。（記者楊金城攝）

2025/08/06 12:09

〔記者楊金城／台南報導〕中央和地方分區媒合營造廠商展開丹娜絲受災戶屋損修繕，鹽水區有11家廠商，認養8戶低收入、中低收入戶免費修繕，今天（6日）在文昌里後寮開工。

在鹽水區公所、公路局雲嘉南養護工程分局媒合下，由十億營造公司免費幫張姓低收入戶修繕房屋，讓社會更溫暖，十億營造總經理莊竣翔表示，今天出動10人工班先拆屋頂，再評估結構如何修復，工料都已備齊，希望趕快重建災民家園。

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鹽水區長陳文琪說，鹽水區屋損修繕由公路局雲嘉南養護工程分局認養負責，公所配合媒合，行政院前進指揮所對低收、中低收入災民的屋損修繕、拆除都由中央補助，但鹽水區配合的11家營造廠商早在中央出手前就已經決定為8戶弱勢戶免費修繕，感謝廠商額外贊助支持，溫暖災民的心。

分配在鹽水區的有浲州、松東、群輝、長達、東鉝、永暘、十億、全輝、廣昱成、遠揚、國全共11家營造廠積極投入再後復原修繕行列。

公路局雲嘉南養護工程分局長郭清水指出，弱勢戶雖有中央的屋損救助金但仍不足完成修繕費用，感謝配合的修繕廠商出手相助弱勢戶，中央對一般戶也宣布加碼補助2萬元修繕經費，凡屋頂及外牆受損面積達20平方公尺（約6坪）以上之受災戶，即日至8月17日與政府媒合的廠商完成簽訂修繕契約就能獲得加碼補助，幫助災民早日重返安穩生活。

台南市長黃偉哲表示，南市除協助媒合廠商修繕外，營造廠商主動響應善盡社會責任，協助弱勢家庭如低收入戶免費修繕房屋，在最困難的時候，有人願意伸出援手，真的感覺很溫暖。

台南災後復原，分區媒合廠商加速修繕，中央並加碼補助簽約的受災戶。（記者楊金城攝）

十億營造今天出工班為鹽水張姓弱勢戶免費修繕。（記者楊金城攝）

十億營造今天出工班為鹽水弱勢戶免費修繕。（記者楊金城攝）

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