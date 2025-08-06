宜蘭國際童玩節自駕客占7成5 票價優惠50元、加開轉運班次鼓勵搭車

前往宜蘭國際童玩節，自駕客比例高。（記者王峻祺攝）

2025/08/06 12:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕針對宜蘭國際童玩節活動，審計部宜蘭縣審計室今年報告指出，去年自駕遊客7成5，但搭乘大眾運輸前往園區比例約一成，建議文化局祭出誘因，提高遊客乘車意願。宜蘭縣文化局表示，遊客自駕占多數，為鼓勵搭乘專車，推出50元票價折扣，並加開轉運班次因應。

宜蘭縣審計室指出，連續2年針對童玩節，委託宜蘭大學對到訪遊客進行線上問卷，使用小客車前往會場占比，前年72.40％、去年75.10％，而搭乘包含客運等大眾運輸比例，前年8.6％、去年11.10％。

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審計室表示，去年從台北直達會場客運，包括首都1570、葛瑪蘭1917、大都會9028及國光1879等，每日上午各有1至3班次，但下午未提供回程車，建議文化局研議增進班次並提升誘因，鼓勵遊客搭乘。

文化局回應，因童玩節延長開園時間，並推出星光票，來訪遊客多數選擇留宿宜蘭，並開車順遊其他景區，因此自駕客占多數，客運業者考量回程直達車的搭乘需求及評估載運效益後，以加開園區到羅東轉運站的班次因應，方便遊客轉乘北返。

文化局指出，對於選擇搭乘專車遊客，童玩節也有推出票價優惠措施，民眾可享原票價折扣50元，今年特別在官方網站、臉書粉專等處加強宣傳力道，鼓勵民眾多加使用，紓解交通也落實節能減碳。

黃姓遊客分享，童玩節位於冬山河親水公園，地點好找外，園區停車空間也友善，因帶孩子及戲水設施出遊，自駕前往是最好選擇，戲水後就能直接上車，前往下一個景區遊玩。

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