帶領台漫打入歐美市場 資深編輯黃健和獲金漫獎特別貢獻獎

文化部公布第16屆金漫獎特別貢獻獎得主為資深漫畫編輯黃健和，表彰其從業37年，推動台漫進入歐美市場的貢獻。（黃健和提供）

2025/08/06 12:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕第16屆金漫獎今（6日）揭曉入圍名單，並將年度「特別貢獻獎」頒給資深漫畫編輯黃健和，其從業37年，80年代末起主編《星期漫畫》開啟台漫黃金年代，並多次帶領代表團出征國際漫畫節與展會，率先引領台漫進入歐美市場，從本土走向世界；金漫獎預計10月下旬公布，今年有224件作品角逐。

文化部第16屆金漫獎評審團指出，「特別貢獻獎」得主黃健和於80年代末起主編週刊《星期漫畫》，開啟台漫黃金年代，更率先帶領台漫進入歐美漫畫市場，從本土走向世界，37年來貢獻卓著且功不可沒。黃健和曾任大辣出版總編輯，專長圖像文學藝術領域，2014年獲金漫獎最佳編輯，擔任法國安古蘭國際漫畫節台灣館策展人多年，合作許多漫畫大師如鄭問、麥人杰等。

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而今年金漫獎共有224件作品角逐，評審團今公布24件入圍作品，預計將從中選出「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」及「漫畫編輯獎」得獎者各1名，以及「年度漫畫獎」得獎者5名、「金漫大獎」得獎者1名，總獎金共275萬元。

評審團認為，今年參賽漫畫題材多元，包含社會寫實、本土地域文化、文學改編等，部分科幻題材也很亮眼，參賽者無論老將、新秀，每位都實力堅強，競爭極為激烈。

如「漫畫新人獎」入圍作品選題多元有創意，畫風成熟、筆觸大膽，關注末日、科幻等熱門話題，也不忘直指人心，無新手生澀，潛力與野心更不容小覷。「跨域應用獎」入圍則看見台漫IP開發日趨成熟，跨域到音樂創作，並轉化為動畫MV與影集，兼具娛樂性與藝術性。

文化部長李遠也說，一直希望能讓更多不同領域的創作者跨域合作，漫畫具備故事、美術及分鏡等元素，具跨域創作可能性，鼓勵創作者繼續堅持，一起走出一條不同於日、韓漫畫風格的道路，也承諾將投入更多資源協助。

文化部指出，今年也特別推出「下一本作品」獎勵，將來獲選「漫畫新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」獎項得主，都可以申請60萬元獎勵，接續創作下一本漫畫。

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