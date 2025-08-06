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    基隆七堵設機車考照練習場 暑假學子安全練習環境

    基隆市七堵區自強橋頭高架橋下設置機車考照練習場8月7日開放。（記者盧賢秀攝）

    基隆市七堵區自強橋頭高架橋下設置機車考照練習場8月7日開放。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/06 11:59

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕暑假是學子考機車駕照的旺季，在議員爭取下，市府在七堵區大華一路自強橋頭高架橋下，設置了1座和監理站一樣的標準考照練習場，明天（7日）開放使用，要考機車駕照的民眾可以自由練習，不過青少年必須由家長或領有駕照的親友陪同練習。

    七堵區自強里長張仁化說，這片空地原本是老人運動休閒場所，但長期有街友在這裡喝酒、睡覺，影響老人運動環境，不得已將休閒場關閉。市議員郭美秀和張耿輝建議下，市府改設機車考駕照的練習場。

    郭美秀指出，她從2004年開始就推動機車下鄉考照，曾經陸續畫設幾處的練習場，民眾期盼很久，市府終於設置了1處機車考照的練習場，在高架下安全又不會日曬雨淋。

    張仁化說，該練習場將交由里辦公處管理，會派志工協助，現在暑假很多青少年要考照，在高架橋下練習很安全，他提醒青少年，要由家長陪同練習，也設有家長休息區。

    市府交通處表示，這處機車考照練習場明天開放，每天上午9點到下午5點，提供給要考照的民眾練習，請民眾注意安全，且練習場靠近民宅，民眾練習時注意音量以免影響周邊安寧。同時考駕照是機車上路的第一步，希望民眾考取駕照再上路，才能保障用路人安全。

    市議員郭美秀在練習場騎乘機車，她表示很標準、安全。（記者盧賢秀攝）

    市議員郭美秀在練習場騎乘機車，她表示很標準、安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆市七堵區自強橋頭高架橋下設置機車考照練習場8月7日開放。（記者盧賢秀攝）

    基隆市七堵區自強橋頭高架橋下設置機車考照練習場8月7日開放。（記者盧賢秀攝）

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