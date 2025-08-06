台南徵才不間斷！ 遠百成功店星光徵才8/8見

勞動部台南就業中心將於8月8日晚間在遠百成功店前廣場舉行星光徵才與健康體驗活動，歡迎求、轉職者參加。（圖由台南就業中心提供）

2025/08/06 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕為協助求職及轉職民眾把握就業機會，勞動部台南就業中心於8月8日父親節當天傍晚5時30分至晚間8時30分，在遠東百貨台南東區成功店前廣場舉行「今晚最爸氣，求職不打烊」星光徵才暨職涯健康體驗活動。邀集17家優質廠商共襄盛舉，現場還有音樂演出、免費肩頸按摩、中草藥養生講座，邀你一邊放鬆身心、一邊探索職涯新可能。

本場次徵才廠商包括：大員皇冠假日酒店、春水堂、統聯客運、燦坤、福泰旅館、斑鳩的窩、全超開發、麥當勞、肯德基、大全聯等10家廠商立即面試；台糖長榮酒店、台鉅生技、gogoro、東隆電器、花木馬、遠東百貨成功店、阿瘦皮鞋等7家代收履歷。

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廠商釋出職缺有機電設備維護工程師、儲備幹部、行政助理、會計、站務、門市與餐飲服務、技術人員、房務與訂房專員、救生員、大客車駕駛長等逾300個工作機會，月薪30K以上占8成，大客車駕駛長月薪高達55K～70K、電動機車維修員也開出40K～60K徵求人才。職缺多元化，滿足不同族群與專長民眾的求職需求。

除了星光徵才場，8月徵才不間斷！陸續辧理專場徵才，提供求職者更多選擇，8月15日下午2時至4時有美喆國際企業專場招募，在美喆國際企業內（安南區工業三路15號）面試，提供50個產線技術員以上工作機會，需日夜輪班，工作內容包括機台操作與產線運轉管理。

黑橋牌香腸企業因應中秋節人力需求增加，誠徵短期包裝人員，有50個以上工作機會，分別於8月13日上午10時至12時在台南就業中心（東區衛民街19號）及8月26日上午10時至11時30分在黑橋牌廠區（南區新忠路2號）面試。

台南就業中心於8月持續舉行徵才活動。（圖由台南就業中心提供）

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