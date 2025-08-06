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    全國首創 高市府砸百萬鼓勵旅宿設性別友善藝術裝置

    高雄駁二知名性別平等彩虹地景藝術。（觀光局提供）

    高雄駁二知名性別平等彩虹地景藝術。（觀光局提供）

    2025/08/06 11:42

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全國首創!高市觀光局今天（6日）宣布將提供百萬補助經費，鼓勵「性別友善旅宿」設立裝置藝術及空間改造，透過融合性平友善多元意象，營造更友善的觀光環境。

    高市觀光局長高閔琳指出，高雄是全國最早推動性別友善旅宿輔導認證制度及標章的城市，上路迄今，2年來成功輔導40家旅宿。今年再首創編列110萬元經費，鼓勵已取得性別友善標章的合法旅宿業者，進一步導入裝置藝術與空間改造，每案最高可補助實際支出50%。

    獎助內容涵蓋裝置藝術設計及施工，鼓勵業者於接待大廳、建築物外牆、騎樓等戶外或開放空間，融入六色彩虹旗等多元包容意象，申請細節預計8月底公告。

    觀光局強調，在歐洲及美國各州，除了飯店旅宿，也常見超市、銀行、商店、企業懸掛彩虹旗幟或海報標語，展現對多元性別的友善態度，高雄作為全國最性別友善的城市，盼透過輔導旅宿業設置性別友善裝置藝術，營造更友善熱情的觀光環境。

    高雄市觀光局今年也舉辦兩場「性別友善旅宿教育訓練」，分別由高雄市同志遊行聯盟協會理事長謝昀希，主講「在城市的懷抱裡安身：同志遊行與性別友善旅宿的交會」、半伴旅遊創辦人禹珮辰說明「觀光旅遊如何落實性別友善」的行動經驗與應用策略。

    高市觀光局舉辦「獎助旅宿業者打造性別友善裝置藝術及空間改造辦法」說明會。（記者葛祐豪翻攝）

    高市觀光局舉辦「獎助旅宿業者打造性別友善裝置藝術及空間改造辦法」說明會。（記者葛祐豪翻攝）

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