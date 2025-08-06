擔任移民署志工18年 劉雪華獲雙獎肯定

劉雪華在移民署服務18年，今年榮獲內政部頒發內政業務志願服務銀質獎及移民署服務優良志工獎雙獎肯定。（圖由移民署提供）

2025/08/06 11:51

〔記者歐素美／台中報導〕移民署台中市第二服務站今天舉行志工通譯教育訓練，特別頒發內政業務志願服務銀質獎及移民署服務優良志工獎項給資深志工劉雪華；65歲的劉雪華，婚後擔任全職家庭主婦，為免與社會脫節，30年來投入志工行列，擔任警察、移民署、醫院、廉政及宮廟等志工，她笑說，去菜市場買菜常遇到協助過的新住民主動向她打招呼，她就覺得付出有被看見及記住，十分開心。

劉雪華在移民署服務18年，主要在台中第二服務站櫃檯擔任引導工作，常要協助新住民申辦各項業務或填寫資料，因經驗豐富，服務態度親切，今年榮獲內政部頒發內政業務志願服務銀質獎，以及移民署服務優良志工獎；劉雪華說，能與一群熱情的志工、通譯與同仁一同努力，是人生中最珍貴的經歷，未來會繼續盡己之力服務民眾，並協助同仁推動業務順利進行。

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劉雪華表示，因丈夫開設機車行，她幾乎一結婚就擔任全職家庭主婦，為免與社會脫節，30年前開始擔任警察志工，目前是豐原警分局志工中隊長，經常要到各派出所服務，18年前，更進一步擔任移民署志工，目前身兼5職志工，笑稱自己是「不務正業的家庭主婦」。

劉雪華因擔任移民署志工很久，協助過不少新住民，到菜市場買菜時，常有人來認親，問說「你不就是移民署那位服務人員」？劉雪華都會開心回應「是呀」，並詢問對方為何認識她？對方則表示，「你服務過我，我當然記得」。劉雪華說，每當這個時候，她就覺得付出有被看見及記住，很有成就感、很開心。

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