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    綠島天空目擊「大火球」是彗星嗎？ 氣象署︰可能是低軌衛星

    女大生今晨在綠島東方天空拍到一團大火球，感覺很新鮮。（圖由王姓女大生提供）

    女大生今晨在綠島東方天空拍到一團大火球，感覺很新鮮。（圖由王姓女大生提供）

    2025/08/06 11:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕3位女大學生今晨在綠島準備看日出時，意外目擊天空中有個「大火球」！趕緊用手機拍下後上網查詢，卻查不到是哪顆彗星？氣象署天文氣象站指出，最近應該沒有彗星經過地球，最近1顆9月底才會來。

    氣象站人員進一步推斷，有可能是流星劃過天際產生火光，也可能是某顆低軌道衛星因為使用年限已到、被安排自然墜落大海，初判應該不是彗星。

    女大生告訴本報，與2位分別就讀不同大學的摯友一起到綠島旅遊，今晨前往朝日溫泉旁邊等日出，在日出前卻意外看到1顆帶著長尾巴的「大火球」以傾斜角度墜落，3個人當場都覺得很驚奇。

    女大生形容，因為目視看得很清楚，幾人立刻拿起手機拍攝，這顆火球在日出前約5:22現身，一直到5:27太陽出來後，尾巴就開始越變越短，接著就消失天空中。

    3人看到的時候都很驚訝，想起先前幾次追次彗星都沒看到，這次去看日出的時候竟然碰到、而且還是白天，覺得很特別，但上網搜尋時卻找不到任何彗星的消息，又有一點點失落，才透過管道請親友協尋。

    後得知大火球應該不是彗星、較有可能是低軌衛星後，女大生笑說原來如此，但也算是特別的旅遊經驗。

    民眾在綠島東方天空拍到大火球（中間烏雲下方），氣象站判斷應該不是彗星。（圖由王姓女大生提供）

    民眾在綠島東方天空拍到大火球（中間烏雲下方），氣象站判斷應該不是彗星。（圖由王姓女大生提供）

    帶著長尾巴的大火球在太陽出來後逐漸消失天際。（圖由王姓女大生提供）

    帶著長尾巴的大火球在太陽出來後逐漸消失天際。（圖由王姓女大生提供）

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