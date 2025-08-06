家戶屋頂裝太陽能板 苗縣最高補助30萬元

苗栗縣政府響應中央能源政策，公告即日起受理「114年度家戶屋頂太陽光電設置補助」申請，單一建築最高補助30萬元。（資料照）

2025/08/06 11:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府響應中央能源政策，昨（6）日公告即日起受理「114年度家戶屋頂太陽光電設置補助」申請，鼓勵縣內民眾於私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備，打造綠能苗栗，單一建築最高補助30萬元，預計補助總經費為3500萬元，受理截止日11月30日。

縣長鍾東錦表示，太陽能是推動再生能源的重要一環，苗栗縣擁有充足日照資源，縣府除率先導入公共建築光電設備外，也希望透過補助計畫鼓勵更多鄉親參與，將屋頂轉化為發電資產，一起打造「自發自用、綠能自立」的永續家園。

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縣府表示，此次補助對象為縣內設有頂層樓地面積1000平方公尺以下之私有建築物，且應於今年1月1日以後設置並完成經濟部再生能源發電設備登記者。補助金額以裝置容量計算，每瓩（kw）補助3000元，每一建築物最高補助上限為30萬元。

申請人須為符合「再生能源發電設備設置管理辦法」規定之設施設置人，相關補助申請程序與文件規範，可至苗栗縣政府工商發展處網站查詢。

苗栗縣政府公告即日起受理「114年度家戶屋頂太陽光電設置補助」申請。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府公告即日起受理「114年度家戶屋頂太陽光電設置補助」申請，單一建築最高補助30萬元。（圖由縣府提供）

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