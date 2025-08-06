仍有8縣市行人死亡「不減反增」 交通部要推6大檢查項目

交通部今天舉行道安記者會。（記者吳亮儀攝）

2025/08/06 11:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（6日）公布今年1月到5月的道路安全統計，以行人死亡統計來看，有8個縣市與去年同期相較，行人死亡數不減反增，等於行人安全改善沒做好。交通部要求各縣市政府要在事故後改善檢查，檢查項目包括6大類別，以此作為改善措施。

今年1月到5月的行人死亡數統計來看，有8個縣市與去年同期相較還有增加趨勢，包括新北市、新竹市、台中市、南投縣、雲連線、嘉義市、嘉義縣、高雄市、澎湖縣。

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交通部運輸研究所所長黃新薰表示，交通部推出檢查表可用於事故後的改善檢查，也可用於事故前的預防性檢查，事前找出安全潛在風險並加以改善。檢查項目分作6大類，作為檢查改善的依據。

檢查項目第一類是「非行車管制號誌」，例如無號誌路口是否有閃光燈號或停讓標誌標線，標示各道路路權。

第二類是「行車管制號誌」，例如路口黃燈是否足夠、路口全紅燈時間是否足夠。

第三是「行人」，例如行人穿越道長度若為25公尺以上，是否設置庇護島；是否設有實體或標線行人行道。

第四是「轉向管制」，同向車道有實體分隔的路段，路口是否禁止分隔島左側之車輛右轉？臨近路口最外側車道寬度是否小於4.5公尺。

第五是「幾何」，例如路口內是否有加油站、停車場或大樓等出入口？多岔或斜交路口，是否有導引不同方向車流的設計如槽化或導引線。

第六是「環境」，路口停止線30公尺內是否有植栽、廣告物或其他障礙物，遮蔽號誌與標誌？是否有標誌或標字提示車道速限？

黃新薰表示，今年3月已經將「臨近路口道安檢查表1.0版」函送各道路主管機關參考運用，並在今年的「永續提升人行安全計畫」設計審查階段，要求執行單位提供檢查表的檢查結果。

他也指出，高雄市政府已由警察局導入死亡事故改善程序；屏東縣政府也已由交通警察隊應用於事故改善會勘。他也舉例，澎湖縣政府已用於改善馬公市民福路與海埔路口。

鄰近路口道安檢查表。（記者吳亮儀攝）

澎湖縣馬公市民福路與海埔路口改善。（交通部提供）

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