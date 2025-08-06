回歸夏季天氣！大台北氣溫恐衝破36度 午後有明顯降雨

降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/08/06 10:50

〔記者林志怡／台北報導〕未來1週各地將恢復典型的夏季天氣。中央氣象署指出，受到太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定，白天普遍晴朗，午後有短暫雷陣雨，高溫普遍可達33度以上，大台北地區則需注意36度或以上高溫，但週日至下週二受到水氣增加影響，天氣趨於不穩定，午後雷陣雨範圍也將擴及平地。

中央氣象署預報員林伯東指出，昨日台灣周邊水氣較多，且仍有微弱西南風影響，對流容易往北移動並發展，午後在大台北地區造成相當明顯的降雨，今日台灣周邊環境轉為偏高壓環境，天氣相對穩定，但北部地區及各地山區仍有午後雷陣雨，且仍有機會出現較大雨勢，入夜後就會趨緩。

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林伯東說，明日各地將呈現多雲到晴，午後雷陣雨集中在山區，大台北、高屏部分地區有零星降雨，但受到台灣南方的低壓系統發展影響，週五、週六起水氣逐漸增加，午後雷陣雨範圍擴大。

週末位於台灣南方的低壓將更加靠近，台灣南端的恆春半島、東南部整日有零星降雨，且因台灣附近轉吹西南風，午夜雷陣雨範圍進一步擴大，且中南部地區夜晚、清晨有局部陣雨。

高溫方面，白天各地陽光普照，西半部地區氣溫普遍可達33至34度，北部地區缺少海陸風調節，大台北盆地容易有36度或以上高溫，提醒民眾外出務必注意防曬與補充水分。

天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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