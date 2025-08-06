一甲子的等待！泰雅族魚獵文化首度在石門水庫簽署合法

復興區公所與市府原住民族行政局合辦「泰雅歲時祭儀暨釣魚文化體驗活動」。（復興區所提供）

2025/08/06 10:52

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫自1964年建庫啟用至今超過一甲子的歲月，因為蓄水容積大，所需使用的土地範圍廣，其中有416戶居民的家被列為「淹沒區」並先後分別遷居各處，在泰雅族人與公部門多年努力與爭取協調下，經濟部水利署北區水資源分署本月以正式公文同意復興區三民、澤仁、義盛、羅浮、奎輝、長興等6里所提報的214位族人，可於泰雅歲時祭儀期間在溪口、奎輝、松樹林等三大碼頭內的指定水域合法釣魚。

復興區長蘇佐璽今（6日）表示，為迎來歷史性的突破與感動及慶賀泰雅族人在石門水庫範圍內首度獲得合法釣魚，復興區公所本月攜手市府原住民族行政局合辦「泰雅歲時祭儀暨釣魚文化體驗活動」，由耆老進行祈福儀式揭開序幕，現場展出魚筌、魚籐、魚網、魚槍等傳統漁具，並邀請族人體驗釣魚技術，也象徵泰雅族人與自然共生、順應季節節氣的文化智慧再度回到熟悉的河川湖泊中。

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蘇佐璽說，這片流域曾是泰雅族人生活的重要場域，也是族人依gaga（泰雅族的祖訓或遺言）展現出天地山水人和諧共生的傳統智慧與文化地域，這一甲子的時光卻成為原住民生存受限與無法回復原有文化生機的宿命，如今泰雅族人能在石門水庫範圍內首度獲得合法釣魚，儼然是「復興區的一腳步也是原住民的一大步」。

包括水利署北區水資源分署長江明郎、原民局長Panay•Mulu、立委高金素梅辦公室主任陳智葟、伍麗華辦公室主任卡伊•馬賴、桃園市議員蘇偉恩、簡志偉、復興區代表會主席張倉豪、副主席林振德等人均到場，期許未來魚獵文化能擴大開放區域、延長開放期間，以及擴充參與族人名單。

活動現場另設有「文化承諾牆」，邀請所有參與者簽署行動承諾，能「取之有度、用之有節」，要記得這片祖靈守護的水域，記得文化不只是儀式，而是每天都能實踐的生活態度。

復興區公所與市府原住民族行政局合辦「泰雅歲時祭儀暨釣魚文化體驗活動」，由耆老進行祈福儀式揭開序幕。（復興區所提供）

復興區公所與市府原住民族行政局合辦「泰雅歲時祭儀暨釣魚文化體驗活動」，由耆老進行祈福儀式揭開序幕，現場展出魚筌、魚籐、魚網、魚槍等傳統漁具。（復興區所提供）

復興區公所與市府原住民族行政局合辦「泰雅歲時祭儀暨釣魚文化體驗活動」。（復興區所提供）

「泰雅歲時祭儀暨釣魚文化體驗活動」現場展出魚筌、魚籐、魚網、魚槍等傳統漁具。（復興區所提供）

復興區公所與市府原住民族行政局合辦「泰雅歲時祭儀暨釣魚文化體驗活動」，由耆老進行祈福儀式揭開序幕。（復興區所提供）

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