南桃園有線電視擅改頻道 桃市府要求補償收視戶

桃園市有3家有線電視業者，其中，南桃園僅南桃園有線電視。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/06 11:33

首次上稿 10:53

更新時間 11:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市南桃園有線電視更改頻道播送內容，報請國家通訊傳播委員會（NCC）尚未核准，也未依契約提前通知收視戶，卻於今（6）日上午6點起擅自更改，桃園市政府新聞處除籲NCC介入調處，也要求南桃園提供補償措施，保障收視戶權益。

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南桃園有線電視隸屬「TBC台灣寬頻」，今天清晨起同步下架Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，NCC強調有線電視業者未經許可就變更頻道，違反營運計畫，已通知業者說明。

桃園市新聞處指出，依據有線廣播電視法規定，有線電視頻道上下架屬「許可制」，業者應於營運計畫中明定頻道內容，如有變動應報請NCC審查或備查，並須依定型化契約規定，於頻道停止播送前5日通知收視戶。

新聞處指出，南桃園有線電視更改頻道播送內容前，應依規定報請NCC審查或備查，雖有提出頻道變更申請但是NCC尚未核准，仍待開會討論，後續將有行政裁處，市府也呼籲NCC積極介入調處；另，南桃園未依規定提前5天通知收視戶，5日晚間10點才在電視畫面上開始「跑馬」通知用戶，應提供補償措施，包括減收當月5天收視費用，或延長收視、收聽及使用權益5天。

新聞處指出，已要求業者確實履行相關義務，並啟動聯繫與監督機制，要求業者提出具體補償方案，並應定期向市府通報頻道異動進度與補償措施執行情形，同時設立專線客服與線上服務平台，說明頻道更換內容、替代頻道特性及收視方式，即時回應民眾意見及申訴事項，針對頻道異動造成的可能疑慮，業者也應視實際需求，加強與用戶溝通，說明異動原因及替代方案，民眾如有任何消費疑義或爭議，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950，桃市府法務局將提供專人諮詢服務。

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桃園市南桃園有線電視今天清晨起擅自更改頻道播送內容，桃園市政府新聞處強調，此案尚未獲得通傳會（NCC）核准，也未提前通知收視戶，要求業者補償收視戶，NCC也將依法開罰。（圖擷取自TBC台灣寬頻官網）

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