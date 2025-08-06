台北市低收、中低收入戶老人 上半年人數較去年同期增加

台北市6月底低收入戶老人共9288人，占低收入戶人數24.36%。（擷取自台北市政統計週報）

2025/08/06 11:05

〔記者何玉華／台北報導〕台北市統計今年1至6月底，低收、中低收入戶老人人數較去年同期增加，低收入戶老人人數增加3.49%、313人、中低收入戶老人人數增加3.54%、66人；市府發給中低收入老人生活津貼約8.8萬人次、7.3億元，提供照顧者特別照顧津貼共113人次、56.5萬元，差距懸殊，但均較去年同期增加。

台北市主計處發布統計資料，台北市6月底低收入戶老人共9288人（占低收入戶人數24.36%），中低收入戶老人計1933人（占中低收入戶人數13.93%）；按補助標準款別及性別觀察，低收入戶第一款（全戶均無收入者）及第二款（每人月收入大於0元、小於等於9263元者）的老人，男女占比皆逾5成，且男性人數多於女性。

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而在低收入戶第三款（每人月收入大於9263元、小於等於20379元者）及中低收入戶（每人月收入小於29113元，全家人口之動產平均每人不超過16萬元、土地及房產價值不超過943萬元）的老人，男女占比皆未超過1成5，且女性人數略多於男性。

市政府提供中低收入老人生活津貼約8.8萬人次、7.3億元，分別較上年同期增加0.3萬人次（3.8%）、0.3億元（4.2%）；同期提供中低收入老人之照顧者特別照顧津貼共113人次、56.5萬元，分別較上年同期增加13人次（13.0%）、6.5萬元（13.0%）。

台北市6月底低收入戶老人共9288人，占低收入戶人數24.36%。（擷取自台北市政統計週報）

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