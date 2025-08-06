用鏡頭捕捉大稻埕煙火風采 「台北好攝季」徵件

「2025台北好攝季攝影比賽」活動即日起開始徵件，今年以大稻埕煙火為主題，但不僅限於大稻埕煙火本身、不限地點，攝影好手們也可以拍攝以煙火為題的人文風貌作品。（圖由北市觀傳局提供）

2025/08/06 10:53

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處攜手北門相機商圈發展協會辦理「2025台北好攝季攝影比賽」，以今（6）日晚間登場的大稻埕煙火為主題拍出人文風貌，因此不限煙火、地點，希望讓作品更多元化，優勝作品將有機會刊登於台北捷運燈箱展出，即日起徵件。

台北市商業處表示，北門相機街是重要的攝影產業聚落，擁有全台最密集的各式攝影器材店家，提供專業攝影人員或業餘攝影愛好者最完整且專業的服務，自2014年起，輔導北門相機商圈自主辦理各式攝影教學課程，並配合「大稻埕夏日節」及「台北燈節」等主題舉辦攝影比賽，培育出無數攝影好手。

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北門相機商圈發展協會表示，比賽徵件期間為8月6日起至9月7日止。參賽者可自由選擇拍攝地點，無論是煙火綻放的震撼瞬間，或是以煙火為背景的溫馨人文場景，比賽總獎項價值高達14萬元，包含專業相機及周邊配件等豐富獎品。

此外，徵件期間也提供外拍教學服務，6日、13日及30日邀請外拍攝影老師，帶領民眾一起享受攝影的樂趣，活動中也將提供相機、腳架、鏡頭等外拍活動器材，攝影新手沒有攝影器材也能參與體驗，即起至8月21日止，在商圈特約店家消費，不限金額即贈送攝影課程兌換券一張，也可憑券參加8月22日線上攝影課程。

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