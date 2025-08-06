為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用鏡頭捕捉大稻埕煙火風采 「台北好攝季」徵件

    「2025台北好攝季攝影比賽」活動即日起開始徵件，今年以大稻埕煙火為主題，但不僅限於大稻埕煙火本身、不限地點，攝影好手們也可以拍攝以煙火為題的人文風貌作品。（圖由北市觀傳局提供）

    「2025台北好攝季攝影比賽」活動即日起開始徵件，今年以大稻埕煙火為主題，但不僅限於大稻埕煙火本身、不限地點，攝影好手們也可以拍攝以煙火為題的人文風貌作品。（圖由北市觀傳局提供）

    2025/08/06 10:53

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處攜手北門相機商圈發展協會辦理「2025台北好攝季攝影比賽」，以今（6）日晚間登場的大稻埕煙火為主題拍出人文風貌，因此不限煙火、地點，希望讓作品更多元化，優勝作品將有機會刊登於台北捷運燈箱展出，即日起徵件。

    台北市商業處表示，北門相機街是重要的攝影產業聚落，擁有全台最密集的各式攝影器材店家，提供專業攝影人員或業餘攝影愛好者最完整且專業的服務，自2014年起，輔導北門相機商圈自主辦理各式攝影教學課程，並配合「大稻埕夏日節」及「台北燈節」等主題舉辦攝影比賽，培育出無數攝影好手。

    北門相機商圈發展協會表示，比賽徵件期間為8月6日起至9月7日止。參賽者可自由選擇拍攝地點，無論是煙火綻放的震撼瞬間，或是以煙火為背景的溫馨人文場景，比賽總獎項價值高達14萬元，包含專業相機及周邊配件等豐富獎品。

    此外，徵件期間也提供外拍教學服務，6日、13日及30日邀請外拍攝影老師，帶領民眾一起享受攝影的樂趣，活動中也將提供相機、腳架、鏡頭等外拍活動器材，攝影新手沒有攝影器材也能參與體驗，即起至8月21日止，在商圈特約店家消費，不限金額即贈送攝影課程兌換券一張，也可憑券參加8月22日線上攝影課程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播