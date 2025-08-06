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    月薪最高7.9萬！彰化再推3場徵才 從門市到工程師一次網羅

    中彰投分署在彰化地區舉辦徵才活動，現場規劃銀髮智慧專區，鼓勵中高齡者重返職場。（中彰投分署提供）

    中彰投分署在彰化地區舉辦徵才活動，現場規劃銀髮智慧專區，鼓勵中高齡者重返職場。（中彰投分署提供）

    2025/08/06 10:39

    〔記者張聰秋／彰化報導〕暑假進入求職熱潮，許多社會新鮮人還在找工作，勞動力發展署中彰投分署這個月（8月）在彰化縣規劃4場徵才活動，錯過首場（2日）或沒找到合適的也別灰心，還有3場接續登場，從免經驗的門市工作到月薪近8萬元的工程師職缺通通有，不妨親自走一趟，好工作正在等著你。

    第二場將於這週四（8日）上午9點至12點，在秀水老人文康中心舉辦，由全聯實業辦理單一徵才，開出30個職缺，包括月薪3萬6000元到3萬9500元的儲備幹部，全部免經驗，歡迎中高齡、二度就業婦女及身心障礙者前來挑戰。

    緊接著第三場，下週五（16日）上午9點30分至12點，在員林農工體育館登場，共有25家廠商提供逾千個職缺，其中，合晶科技、彰區機電技術顧問公司等企業，釋出多項工程師與管理職，薪資上看5萬3000元。現場會設「婦女回歸職場區」、「就業獎勵職缺區」與「重點產業諮詢專區」，方便民眾找資源。

    壓軸最後一場則安排在8月26日（星期一）上午9點30分至12點，地點為中科二林園區服務中心，由矽品精密工業舉辦單一徵才活動，釋出近300個職缺，徵求設備、製程工程師、製造組主管與技術助理，薪資從3萬700元到7萬9000元不等。

    中彰投分署表示，本次系列徵才活動特別規劃分眾服務，讓不同背景的求職者都能找到適合的職缺，無論是剛畢業的社會新鮮人、想重返職場的婦女，或準備轉職的中高齡者，都有機會找到理想工作。詳細活動內容可電詢彰化就業中心（04）7274271、員林就業中心（04）8345369，或上「台灣就業通」網站查詢。

    從今年7月開始，員林就業中心固定每週二在中科二林園區服務中心定點駐點，協助廠商徵才媒合，8月26日將為矽品精密工業辦理徵才活動。（中彰投分署提供）

    從今年7月開始，員林就業中心固定每週二在中科二林園區服務中心定點駐點，協助廠商徵才媒合，8月26日將為矽品精密工業辦理徵才活動。（中彰投分署提供）

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