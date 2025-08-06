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    八里城市沙雕展16日開幕 召喚民眾一同重返「數碼寶貝」世界

    新北市「2025八里城市沙雕展」，目前正在積極籌備。（記者翁聿煌攝）

    新北市「2025八里城市沙雕展」，目前正在積極籌備。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/06 10:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025八里城市沙雕展」，將於16日在八里左岸公園開幕，今年展覽首度攜手經典動畫「數碼寶貝」IP，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座精緻沙雕與6座光雕藝術裝置，邀請大小朋友重返記憶中的數碼世界，展期至10月12日止，歡迎踴躍參觀。

    新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，過去沙雕展多以自由創作為主，今年是首度嘗試與國際知名IP合作，雖然在創作細節與溝通協調上更具挑戰性，但相信成果絕對值得期待，展區特別規劃4大章節，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」，讓民眾彷彿置身動畫情境中。

    黃裕斌說，今年加入數位互動元素，民眾可透過心理測驗找到專屬數碼夥伴，完成任務還能體驗進化過程，沉浸在數碼世界的魅力中，完成互動體驗的民眾，還可於16日開幕當天下午6點半起兌換限量好禮，後續每個假日為下午2點起，每日限量100份，數量有限送完為止。

    繼去年的「小小沙雕師」，展覽期間（8月16日、23日、30日及9月13日）規劃「沙雕師工作坊」，每場次90分鐘，限8至15歲青少年報名參加，由專業沙雕師授課，帶領學員從基礎堆沙、觀察到立體造型實作，學習沙雕技藝並親手創作專屬作品，啟發藝術創意與實作能力，報名時間自8月7日中午12點起，場次名額有限，額滿為止。

    「2025八里城市沙雕展」展期自8月16日至10月12日，為期58天，歡迎民眾把握機會前來參觀。更多詳細資訊請洽活動官網查詢，或搜尋「新北水漾」粉絲專頁掌握最新消息。

    新北市「2025八里城市沙雕展」（記者翁聿煌攝）

    新北市「2025八里城市沙雕展」（記者翁聿煌攝）

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