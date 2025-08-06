竹縣青年創業據點+1 新竹社會創新基地成立

新竹縣政府今宣布在竹北市同心樓成立「新竹社會創新基地」，為除了中央及直轄市之外，首座由縣市政府成立的社創基地。（新竹縣政府提供）

2025/08/06 10:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，新竹縣政府今宣布在竹北市同心樓成立「新竹社會創新基地（Hsinchu Social Innovation Hub）」，為除了中央及直轄市之外，首座由縣市政府成立的社創基地，即日起至8月31日止開放進駐團隊申請。

縣長楊文科表示，目前全國青年社會創新基地共有4座，分別由經濟部中小及新創企業署、新北市、桃園市及台中市推動設置。竹縣府挹注資源協助青年實現創業夢想，新成立新竹社創基地，期許青年經由培植輔導參與各項社會議題，增進解決社會問題的創新能力，深化在地經濟與社會影響力。

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教育局表示，新竹縣首座「新竹青創基地」位於明新科大校園內。新竹社創基地則是位於新竹縣身心障礙綜合福利服務中心-同心樓的3樓，占地約460坪，設有共享工作空間、獨立工作空間、展覽活動空間、培訓互動教室、會議室等多功能設施。

基地具備強大輔導能量，進駐基地的團隊除可以優惠價格使用空間外，還可享有個別化創業輔導及協助企業媒合，並可運用基地位址進行營業登記。另外，基地也會定期舉辦涵蓋社會創新倡議及議題實作、公共議題研討會等相關活動，規劃培力課程及參與國際級的新創展會，爭取曝光機會。

教育局說明，社創基地招募對象為對社會福利、社會企業、社區營造、青年創業或多元議題，如對銀髮及青銀共創、綠能環保、新住民、教育等議題有興趣的個人、團隊、營利組織及非營利組織，申請採線上報名（https://www.surveycake.com/s/KXdyR），收件日期至8月31日止，9月3日採視訊會議進行線上審查，通過團隊可從9月15日進駐至2026年9月14日止。

新竹社創基地設有共享和獨立的工作空間、展覽活動空間、培訓互動教室、會議室等多功能設施。（新竹縣政府提供）

「新竹社會創新基地」即日起至8月31日止開放進駐團隊申請。（新竹縣政府提供）

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