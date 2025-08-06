為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣寬頻停播Discovery等頻道影響62萬戶 NCC通知業者到會說明

    TBC未經NCC許可逕行變更頻道，NCC今日發文要求業者到會說明。（資料照）

    TBC未經NCC許可逕行變更頻道，NCC今日發文要求業者到會說明。（資料照）

    2025/08/06 10:18

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，並以另4個頻道取代，影響全台62.2萬家戶，對此NCC表示，TBC未經NCC許可即更換頻道，已違反「有線廣播電視法」，NCC於今日發文，請業者到會陳述。

    據NCC「114年第1季有線廣播電視訂戶數」統計指出，TBC共有5家獨立系統業者，包括南桃園、北市、信和、群健（原區）、群健（擴區）、吉元等，用戶數達62萬2652戶，佔有率14.36%。

    然而，TBC昨晚突透過跑馬燈與官網宣布頻道異動稱，經頻道代理商通知公司未獲4個頻道授權，公司6日6時起先行停播Discovery（CH19）、八大第一台（CH27）、八大綜合台（CH28）、TVBS歡樂台（CH42）等，分別以LOVE NATURE、Rock Entertainment、Rock Extreme、靖天綜合台替代。

    NCC平台事務處專門委員黃睿迪指出，依據「有線廣播電視法」第29條，系統經營者有變更時，應向中央主管機關申請許可變更或報請備查，TBC未經NCC許可、變更頻道一事，已違反營運計畫。

    黃睿迪說，除未經許可即變更頻道外，昨晚經側錄發現業者經營區內發布跑馬燈、通知變更頻道訊息，依據「有線廣播電視法」第39條，已違反插播式字幕使用規範，NCC將請地方政府查處。

    此外，黃睿迪強調，系統經營者進行基本頻道異動時，需經過NCC同意，NCC將於今天發文，請業者到會陳述，並加速相關行政程序，並依據「有線廣播電視法」第53條要求業者限期改正，恢復受影響頻道播出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播