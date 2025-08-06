台灣寬頻停播Discovery等頻道影響62萬戶 NCC通知業者到會說明

TBC未經NCC許可逕行變更頻道，NCC今日發文要求業者到會說明。（資料照）

2025/08/06 10:18

〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，並以另4個頻道取代，影響全台62.2萬家戶，對此NCC表示，TBC未經NCC許可即更換頻道，已違反「有線廣播電視法」，NCC於今日發文，請業者到會陳述。

據NCC「114年第1季有線廣播電視訂戶數」統計指出，TBC共有5家獨立系統業者，包括南桃園、北市、信和、群健（原區）、群健（擴區）、吉元等，用戶數達62萬2652戶，佔有率14.36%。

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然而，TBC昨晚突透過跑馬燈與官網宣布頻道異動稱，經頻道代理商通知公司未獲4個頻道授權，公司6日6時起先行停播Discovery（CH19）、八大第一台（CH27）、八大綜合台（CH28）、TVBS歡樂台（CH42）等，分別以LOVE NATURE、Rock Entertainment、Rock Extreme、靖天綜合台替代。

NCC平台事務處專門委員黃睿迪指出，依據「有線廣播電視法」第29條，系統經營者有變更時，應向中央主管機關申請許可變更或報請備查，TBC未經NCC許可、變更頻道一事，已違反營運計畫。

黃睿迪說，除未經許可即變更頻道外，昨晚經側錄發現業者經營區內發布跑馬燈、通知變更頻道訊息，依據「有線廣播電視法」第39條，已違反插播式字幕使用規範，NCC將請地方政府查處。

此外，黃睿迪強調，系統經營者進行基本頻道異動時，需經過NCC同意，NCC將於今天發文，請業者到會陳述，並加速相關行政程序，並依據「有線廣播電視法」第53條要求業者限期改正，恢復受影響頻道播出。

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