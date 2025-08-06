嘉義縣竹崎義仁吊橋安全之虞封閉 民眾繞道嘆不便

可供機車通行的嘉義縣竹崎鄉義仁吊橋是義仁等三村村民往來捷徑。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/06 10:21

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉義仁村與灣橋村之間跨越牛稠溪的義仁吊橋，因為7/28豪大雨、溪水暴漲而有安全疑慮，7月28日晚上7點由警方進行封橋迄今，由於可供機慢車通行的義仁吊橋是義仁、義和與灣橋村民往來的捷徑，封橋造成很大的衝擊。

竹崎鄉長曾亮哲表示，義仁吊橋牽涉到權責問題，處理起來比較棘手，但為了鄉親行的權利，公所會排除萬難，早日恢復通行。

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曾亮哲指出，義仁吊橋早年是由地方自籌經費興建，期間由嘉義行善團協助修繕，公所負責養護工作，嘉義縣政府也來加強安全結構，多方善心守護著義仁吊橋是好事一樁，現在有安全疑慮時，卻出現無法確認權責管理單位的窘況，增加修護的難度。

日前在立委陳冠廷召集下，包括立委蔡易餘服務團隊、第五河川分署、議員江季珍、代表會主席陳宏吉等人與鄉公所及地方辦理會勘，希望研商出解決之道。

曾亮哲說，初步共識為第五河川分署會進行護岸保固工程，避免吊橋基座流失，後續的工程相關費用，鄉公所將提報7/28豪雨災後重建工程，爭取中央的經費來加強義仁吊橋的安全性，早日恢復通行。

義仁吊橋因有安全疑慮，於7/28封閉禁止通行。（記者蔡宗勳攝）

義仁吊橋基座溪岸出現嚴重崩潰。（記者蔡宗勳攝）

義仁吊橋基座溪岸崩潰有安全疑慮。（記者蔡宗勳攝）

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