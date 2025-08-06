高雄市響應世界黑狗日 推愛的行動「黑狗、貓回娘家」

高雄響應世界黑狗日，推「黑狗、貓回娘家」愛的行動，為黑狗發聲。（市府提供）

2025/08/06 10:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動物保護處響應「世界黑狗日」，推出「黑狗、貓回娘家」活動，徵求30組領養黑狗家庭「回娘家」拍攝幸福照，用愛的行動為黑狗發聲、翻轉命運。

每年10月1日是全球共同響應「世界黑狗日」，不僅提醒大家注意黑色犬隻存在，更是呼籲大眾放下對「黑狗」偏見，為這群長期被忽視毛孩爭取關注與溫暖，動保處為響應這個特別日子，與Something Studio三牲工作室合作，徵求30組曾領養黑狗、貓家庭回到動保處，配合「黑狗、貓回娘家」活動，共同拍攝一系列溫馨宣傳照，透過真實幸福畫面，翻轉社會對黑狗、貓誤解，鼓勵更多人用領養改變他們生命的命運。

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動保處表示，黑狗、貓在台灣收容所中，經常是最先被忽略、最後被選擇一群，不是因為牠們不好，只因毛色單調、外表不夠吸睛，甚至有人迷信「黑狗、貓不吉利」。實際上，黑狗、貓聰明穩定、忠誠貼心，無論當作伴侶犬、貓還是家庭犬、貓，都有極高適應力與親人性，並無色號差異。

動保處指出，許多黑狗、貓在收容所中苦等多年，只因為不是討喜顏色，而失去了本該擁有家庭，藉由已被領養黑狗、貓幸福家庭身影，傳遞簡單卻有力訊息「黑狗、貓也值得被愛，也能成為人生最忠實陪伴」。

農業局長姚志旺表示，「黑狗、貓回娘家」活動是一場愛的行動，領養為牠們打開一扇新生命大門，也能改變社會對流浪動物觀點與態度，邀請黑狗、貓家庭一起見證改變力量，讓更多人認識黑狗、貓，了解領養美好。

高雄響應世界黑狗日，推「黑狗、貓回娘家」愛的行動，為黑狗發聲。（市府提供）

高雄響應世界黑狗日，推「黑狗、貓回娘家」愛的行動，為黑狗發聲。（市府提供）

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