澎湖治安添新利器 「澎安9號」新建警艇啟航

澎湖治安添新利器，澎安9號警艇舉行啟用典禮。（澎湖縣警察局提供）

2025/08/06 10:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局今（6）日舉行「澎安9號新建警艇」啟航典禮，由縣長陳光復擔任儀式主典者進行祈福祝禱儀式，並在議長陳毓仁、澎湖縣警察之友會理事長趙榮華等人共同見證下，祈禱啟航圓滿、平安順利。

由於澎湖離島眾多，各離島間仰賴藍色公路通行，擁有設備精良的船隻，不僅符合民生物資運輸需求，同時也是維持治安、緊急應變的利器。澎湖縣政府警察局於2019年提報公務船汰換計畫，並在府會同意支持下，通過編列預算建造中型公務船「澎安9號」，適逢疫情發生及原物料漲價，最後由存富造船股份有限公司得標承攬，歷經5年終於順利完成建造驗收合格。

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新建「澎安9號」船艇身為玻璃纖維強化塑膠（FRP）材料建造、主機為瑞典VOLVO PENTA牌、6缸600馬力/2300RPM高速柴油引擎2部、總長20.90公尺、船寬5.10公尺、噸數為58噸、最高航速可達28浬/小時。

澎安9號兼具因應緊急救援行動，支援離島緊急治安事故之處理，並配合澎湖縣漁業資源保育、取締海上非法、維護海洋生態、從事無人島搜索、防制走私偷渡及其他為民服務等公務之執行，為澎湖治安奠定穩固基石，提供民眾安居樂業的生活環境。

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