審計室指業者申請露營場登記容許使用審查量能不足 苗縣府回應了

圖為以往苗栗縣政府文化觀光局人員前往縣內露營場，進行輔導合法化專案現場勘查。（苗縣府文觀局提供）

2025/08/06 10:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國人露營風氣盛行，苗栗縣擁有不少露營場吸引遊客。依近期審計部苗栗審計室報告指出，苗縣截至去年底營運中露營場共438家、僅10家合法，比例偏低；審計室去年11月底抽查時，申請露營場容許使用案件共計242件，其中通過審查者45件、遭駁回14件，尚有183件待審查，顯現審查量能不足。

苗縣府文化觀光局表示，縣府去年爭取中央補助委託專業輔導團隊協助露營場，去年目標為進行現況盤點與訪查、提供諮詢管道，今年目標則為盡力協助業者申請露營場通過容許使用（取得土地使用許可 ），審查露營場設施物如管理室、衛生室與營位設施是否合法；縣府文觀局統計，截至今年7月24日止，苗縣申請露營場容許使用收件共329件，審查中217件、退回44件，核定容許使用許可68件。

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文觀局強調，輔導團去年剛成立，故設立階段性目標，並鼓勵業者送件申請露營場容許使用，業者從去年至今年紛紛送件，希望經營的露營場能合法化。另外，依今年統計資料，苗栗縣營運中露營場目前共434家。

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