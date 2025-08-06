桃園市活動中心電費連年超出預算 去年整體電費超支逾1400萬元

桃園市持續增建市民活動中心，加上電費漲價拉高用電成本，活動中心整體電費連年超支，圖為2023年啟用的桃園區中埔市民活動中心。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/06 10:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市持續增建市民活動中心，但暴增的電費讓公務單位吃不消，不僅曾引發議員關注，提醒市府注意電費異常飆高問題，審計處也發現，去年桃園市活動中心電費高達4653萬餘元，較預算數3211萬餘元超支1441萬餘元；桃市府民政局表示，主因是活動中心數量增加且電價節節高升，已與社會局研議改善策略。

桃園市活動中心電費預算由各區公所編列，去年即有議員提到，包括活動中心、集會所、關懷據點等公共設施，出現電費異常飆高情形，讓管理單位無法負荷，審計處指出，桃園市活動中心電費已連年超出預算，2022年度預算數2937.5萬元、電費3375.3萬元，超支437.8萬元，2023年預算數3023.9萬元、電費4074.5萬元，超支1050.6萬元，去年預算3211.5萬元、電費4653.4萬元，超支1441.8萬元。

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審計處指出，電費增加原因來自活動中心使用增加、老舊設備耗能、未落實節電等，經比對使用時段與電價，各活動中心如將尖峰用電移轉至離峰時間，每年可節省用電支出約875萬餘元，桃市府應積極規劃節能措施、盤點現有設備並調整用電時段。

桃園市現有383處活動中心，截至今年7月止，民政類列管181處、社政類列管202處，民政局自治行政科長黃雅玲表示，電費支出連年增加原因，主要是活動中心數量逐年增加，改制10年來已新增88處，且國內電價節節升高，用電成本增加但預算規模不變，致使現有預算不足以支應情形。

她表示，為確實檢討電費支出，已與社會局共同研議改善策略，去年10月曾邀請台電說明電價種類，並請各區公所盤點試算用電成本，擇定差額較大場館先行調整，預計追蹤1年比較可減省費用。

此外，目前正在推行活動中心遠端門禁系統，開關門可遠端控制，同時採智慧化管控冷氣及電源系統，因經費有限，將於適合場館逐步裝設，未裝設前以加裝冷氣卡控管電費，避免人為疏忽造成的能源浪費，同時也將相關節能措施是否落實，列入區政考核評比。

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