消基會質疑萊豬換關稅 衛福部長邱泰源：談判細節不便說明

對於萊豬換關稅質疑，衛福部長邱泰源以談判細節為由避答。（記者邱芷柔攝）

2025/08/06 10:24

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國新一波關稅本週陸續生效，台灣自8月7日起將面臨20％的「暫時性關稅」，外界關注政府是否放寬進口含萊克多巴胺（萊劑）美豬，作為換取關稅減免的談判籌碼。對此衛福部長邱泰源今（6日）面對媒體詢問時並未正面回應，僅以「牽涉到關稅談判內部細節」為由，表示無法代表關稅小組進一步說明。

消費者文教基金會預計今（6日）下午召開記者會，質疑政府是否在美方壓力下，以國人健康權益作為談判代價，並呼籲應強化肉品產地標示、保障消費者知情權與健康權。

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邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪，針對是否以開放萊豬換取減免關稅條件，他未明確否認，僅重申相關事宜屬於關稅談判專責小組權責，衛福部不便對外發言。

邱泰源表示，關稅談判小組真的非常辛苦，一直為國家努力爭取更好的成果。因為這牽涉到關稅談判內部的一些細節，「請容我無法在此代表關稅小組進一步說明。如果有具體成果，我相信關稅小組會對外說明並向大家報告。」

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