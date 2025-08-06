路口10公尺禁止停車規定民眾不清楚誤停 中市警局長吳敬田：協調設立標線

新任台中市警察局長吳敬田（右二）拜訪市議員陳雅惠（右一）。（陳雅惠提供）

2025/08/06 10:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕路口「10公尺禁止停車」規定，台中市很多民眾都不清楚違停遭開罰單，民進黨中市議員陳雅惠在新上任警察局長吳敬田到訪時反映，表示規定雖屬法定標準，但多數路口並無清楚紅線或警示標誌，民眾因此違停被告發，紛紛向她陳情，建議多加宣導並立清楚標示。

警察局長吳敬田表示，警方了解民眾對停車空間的實際需求，也關注執法爭議。他強調路口10公尺禁停規定是為保障行車視距與用路人安全。

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新任台中市警察局長，由警察局公關室主任李珏民、第三分局長謝有筆陪同下昨天拜訪市議會警消環衛委員會副召集人陳雅惠，針對警政相關議題交換意見，並爭取支持。

陳雅惠表示，市區停車位供不應求，尤其下班尖峰時段，許多民眾被迫停在轉角、建物騎樓或出入口前，由於沒有畫紅線、沒有設標示，卻因此遭檢舉開罰，讓民眾叫苦不已，她建議市府要多宣傳，最好能立標示，因為很多民眾不清楚規定。

陳雅惠指出，有不少民眾反映檢舉風氣過盛，甚至擔心因與特定議員熟識而「被針對」開單。有居民坦言，連在臉書表態支持民代都不敢，「怕一按讚，車子就被盯上」，顯示民間對執法中立性的疑慮逐漸升高，這樣的檢舉制度是否應檢討。

對此，吳敬田表示，目前已請各分局盤點市區易誤判的路口與轉角，並將與交通局協調增設標線、調整配置，盡可能在維持安全的前提下釋放更多合理車位。他強調：「執法要依法，也要合情合理，不能讓民眾無所適從。」

新任台中市警察局長吳敬田（左）拜訪市議員陳雅惠（右）。（陳雅惠提供）

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