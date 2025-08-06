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    石岡區2民宅遭土石沖入 中市府加強清理將斥3000萬改善擋土牆

    石岡區頭坪巷因路基淘空，地面出現大洞。（張鴻斌提供）

    石岡區頭坪巷因路基淘空，地面出現大洞。（張鴻斌提供）

    2025/08/06 09:40

    〔記者歐素美／台中報導〕連日豪雨昨造成台中石岡區下坑巷落石及頭坪巷路基淘空，九房里里長張鴻斌表示，這次豪雨造成石岡區金星里10多處落石崩坍，甚至有2處民宅被土石沖入，致居民被迫暫時遷離，應是整體排水問題，希望市府能徹底改善；建設局表示，明天將進行石岡區下坑巷及豐原區東陽路會勘，以設法改善，民宅部分也協助清理中，市長日前會勘也允諾將撥款3000萬元，進行擋土牆等災後復建。

    石岡區下坑巷昨天上午發生邊坡落石，大批土石崩落路面，影響交通；頭坪巷的路基也疑因雨水沖刷而淘空，致路面出現大洞，目前落石雖已清除，但淘空部分，則以三角錐等暫時圍起來，單向通車，但看起來險象環生。

    九房里里長張鴻斌表示，石岡區金星里在這次豪雨中有10多落石崩塌，甚至有長約30公尺長的擋土牆被雨水沖毀，土石沖入2處民宅，致居民被迫暫時搬離，到他處依親，懷疑土石崩落等是排水問題肇禍，盼市府會勘徹底改善。

    建設局表示，這次豪雨量打破紀錄，土石崩落主因邊坡水氣太重，俟雨停可能就比較沒有問題，不過，市府仍會前往會勘了解，加以改善；至於民宅被土石沖入的問題，市府這幾天一直在協助清理；針對毀損的擋土牆，市府除緊急以混凝土加固，市長盧秀燕日前到場勘災時，也允諾市府將撥3000萬進行災後復建，希望可以讓居民儘早返家居住。

    石岡區下坑再度發生落石，影響交通。（張鴻斌提供）

    石岡區下坑再度發生落石，影響交通。（張鴻斌提供）

    石岡區民宅後方土石崩塌，致2民宅住戶緊急撤離。（市府提供）

    石岡區民宅後方土石崩塌，致2民宅住戶緊急撤離。（市府提供）

    石岡區民宅後方土石崩塌，2民宅住戶已撤離。（市府提供）

    石岡區民宅後方土石崩塌，2民宅住戶已撤離。（市府提供）

    建設局協助清理民宅前後土石落及沖入的泥流等，以恢復原有環境。（市府提供）

    建設局協助清理民宅前後土石落及沖入的泥流等，以恢復原有環境。（市府提供）

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