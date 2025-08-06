花蓮智慧停車超收？民眾投訴停不到半小時遭收60元

花蓮智慧停車系統五月啟用，但有民眾質疑他停車未滿半小時卻被收了60元。（記者王錦義攝）

2025/08/06 09:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動智慧交通，今年在市區1429格路邊停車格，布設新式地磁感應裝置動態偵測車輛停入及駛離時間，減少開立紙本繳費單人員巡邏時間，五月才啟用，不過有民眾持收費單投訴說，他停車第一格不到半小時就離開，到別的地方停，第二張停車單的時間就可以證明他前一次停車未滿半小時，第一張卻被收了60元的費用，質疑智慧停車計費有超收問題，縣府建設處回應，若計費有問題，可以直接洽廠商。

民眾投訴說，他2日到花蓮市國聯二路，停車單顯示下午1點8分停入停車格，他辦完事情後，就直接開車離開前往下一個點，在國聯五路停車，第二張停車單顯示下午1點26分停入，從第二張的停車時間，就可以證明他前一個停車時間根本不到半小時，但他拿停車單去超商繳費的時候，第一張1點8分的停車單竟被收費60元，質疑智慧停車後台的計費系統有BUG。

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民眾說，按照「花蓮縣公有收費停車場管理自治條例」規定，小型車路外停車每30分鐘10元，路邊每30分鐘10元，未滿30分鐘者以30分鐘計，按照收費機制，他第一張應該繳費10元，第二張60元，兩張應該合計70元，但他去超商繳費，掃描停車單上的QR碼之後，第一張停車單顯示60元，第二張60元，他合計繳了120元，多繳了50元。

縣府建設處回應說，民眾對於這個路邊收費停車格，遇到繳費或是停車問題疑義，停車繳費單上面都有聯絡電話，可直接跟路邊停車委外公司聯繫，相關人員會協助處理，或者也可以洽縣政府建設處交通科，同仁會把相關資料去跟委外公司做確認，如果真的有疑義會幫忙處理，縣府也會請停車公司特別留意未來不要再發生這樣問題。

花蓮智慧停車系統五月啟用，但有民眾質疑他停車未滿半小時卻被收了60元。（民眾提供）

花蓮智慧停車系統五月啟用，但有民眾質疑他停車未滿半小時卻被收了60元。（記者王錦義攝）

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