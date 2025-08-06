保護令防不住悲劇？ 邱泰源：空窗期、執行力都要補強

衛福部長邱泰源今（6日）表示，將從強化保護令聲請到核發前的「安全空窗期」，及提升刑事執行力道著手。（記者邱芷柔攝）

2025/08/06 09:33

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日多起重大家暴案件中，即使被害人已有保護令，仍不幸遭加害人殺害，引發外界對制度效力的質疑。衛福部長邱泰源今（6日）表示，將從兩方面來加強，第一是強化保護令聲請到核發前的「安全空窗期」，第二是提升刑事執行力道，避免加害人再度施暴，真正把保護落實到位。

邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會「因應近期多起社會重大事件，檢討家庭暴力防治法民事保護令制度及執行缺失，強化保護令之作為」進行專題報告，並備詢。會前接受媒體聯訪時他指出，民事保護令是保護受暴者及其家庭成員很重要的工具，如果有做得不夠的地方，我們當然要補強。

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邱泰源說，衛福部會持續與司法院、法務部、警政署等單位協調、開會，討論如何強化制度落實；也會請各縣市政府加強被害人保護力道，把保護令顧及不到的地方補起來，做出一個完整的安全守護網。

衛福部補充，研究及實務顯示，核發保護令後，8成加害人未再施暴，但如果加害人本身有暴力前科、精神疾病，或曾有脅迫、跟蹤等行為，重犯風險仍高，特別是在離婚、開庭或判決前後，容易情緒失控引發暴力。

衛福部將從制度與執行兩方面強化保護。包括在保護令尚未核發前，就先提供庇護安置、緊急安全服務，避免空窗期內被害人無法即時獲得保護；也建議司法院研議縮短審理與核發時間，加快保護機制啟動。此外，對於違反保護令或涉及重大暴力情節者，應依法羈押或附加限制條件。警政、衛政與社政單位也將強化高風險徵兆的聯合研判、資訊整合與即時介入。

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