為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    保護令防不住悲劇？ 邱泰源：空窗期、執行力都要補強

    衛福部長邱泰源今（6日）表示，將從強化保護令聲請到核發前的「安全空窗期」，及提升刑事執行力道著手。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長邱泰源今（6日）表示，將從強化保護令聲請到核發前的「安全空窗期」，及提升刑事執行力道著手。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/06 09:33

    〔記者邱芷柔／台北報導〕近日多起重大家暴案件中，即使被害人已有保護令，仍不幸遭加害人殺害，引發外界對制度效力的質疑。衛福部長邱泰源今（6日）表示，將從兩方面來加強，第一是強化保護令聲請到核發前的「安全空窗期」，第二是提升刑事執行力道，避免加害人再度施暴，真正把保護落實到位。

    邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會「因應近期多起社會重大事件，檢討家庭暴力防治法民事保護令制度及執行缺失，強化保護令之作為」進行專題報告，並備詢。會前接受媒體聯訪時他指出，民事保護令是保護受暴者及其家庭成員很重要的工具，如果有做得不夠的地方，我們當然要補強。

    邱泰源說，衛福部會持續與司法院、法務部、警政署等單位協調、開會，討論如何強化制度落實；也會請各縣市政府加強被害人保護力道，把保護令顧及不到的地方補起來，做出一個完整的安全守護網。

    衛福部補充，研究及實務顯示，核發保護令後，8成加害人未再施暴，但如果加害人本身有暴力前科、精神疾病，或曾有脅迫、跟蹤等行為，重犯風險仍高，特別是在離婚、開庭或判決前後，容易情緒失控引發暴力。

    衛福部將從制度與執行兩方面強化保護。包括在保護令尚未核發前，就先提供庇護安置、緊急安全服務，避免空窗期內被害人無法即時獲得保護；也建議司法院研議縮短審理與核發時間，加快保護機制啟動。此外，對於違反保護令或涉及重大暴力情節者，應依法羈押或附加限制條件。警政、衛政與社政單位也將強化高風險徵兆的聯合研判、資訊整合與即時介入。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播