國泰返台航班延誤「全機行李沒到」 旅客怒轟：地獄航班

國泰航空。（路透資料照）

2025/08/06 09:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕國泰航空昨天（5日）大阪飛往台北CX565航班，延誤3小時起飛，並徵求部分旅客下機，搭隔日班機；搭原航班返台的旅客，下機後才發現行李全都沒回台。國泰航空說明，為避免延誤並配合航機載重平衡，而卸載旅客行李，今天會盡快送達；國泰以安全為首要考量，造成旅客不便，深表歉意，衷心感謝旅客的配合。

CX565旅客在社群平台指出，昨天在關西機場寄行李時，被通知班機延後，後來班機以現金3萬日圓、住宿補助2萬及1張升等券，徵求70名乘客留下來坐隔天飛機，她因為隔天排有行程，非回台不可，因此搭乘原航班回台。

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該名旅客指出，她詢問地勤行李會不會出事，地勤告訴她，會把不登機的行李拉下機，其他會上飛機。沒想到抵台下機之後，行李轉盤卻空空如也，全機旅客行李都沒出現，有人護照備份在行李、有人家裡鑰匙在行李、也有人兩天後要出差，她買的生鮮、父親節禮物恐怕要完蛋了。

旅客表示，國泰航空現場只說「宅配到府」，沒有其他進一步說明，「這種處理方式太荒唐」、「根本是地獄航班」、「連行李都不跟人一起飛，誰還敢搭？」

國泰航空說明，原定8月5日下午4點20分自大阪飛往台北的CX565航班，因技術原因導致延誤，並需安排部份乘客下機，最終於晚間7點21分起飛，晚間9點6分抵達台北。

國泰航空表示，已立即協助部分返港旅客改搭直飛香港的航班，返台旅客則安排轉乘其他航班返回台北；另安排部分旅客入住當地酒店，並提供餐飲券及善意補償，預計於翌日（8月6日）儘快搭乘後續航班返台。

另外，國泰航空表示，為避免航班進一步延誤並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，並將於翌日（8月6日）盡快送達。

國泰航空表示，一向以旅客及機組人員的安全為首要考量，對是次事件對旅客造成的不便，深表歉意，並衷心感謝旅客的理解與配合。

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