為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄暴雨長菇不稀奇 彰化雨炸枯樹長「靈芝」

    中部連日遭大雨炸裂，有民眾發現枯樹長出「靈芝」。（圖由民眾提供）

    中部連日遭大雨炸裂，有民眾發現枯樹長出「靈芝」。（圖由民眾提供）

    2025/08/06 09:37

    〔記者湯世名／彰化報導〕高雄市豪雨連炸，鳳山區鳳南路分隔島冒出大量香菇超吸睛，無獨有偶，中部也遭暴雨連炸好幾天，昨天（5日）有彰化民眾拍到枯樹上竟然長出「靈芝」，讓不少彰化人直呼「高雄的香菇不夠看」；另外也有民眾在彰化市台鐵舊宿舍區發現地面長出大量香菇，當地也成為拍照打卡熱區。

    昨天有民眾在彰化市延平公園拍到草叢區長出大量香菇，不少民眾紛紛跟進把在自家或路邊拍到的香菇PO網分享；有彰化民眾分享在路邊拍到枯樹中長出大量菇類，直呼大雨下到樹木長「靈芝」，網友驚呼高雄的香菇不稀奇；還有民眾自家的掃把竟然也長出許多小顆的香菇，讓網友嘖嘖稱奇；另有民眾在彰化市台鐵舊宿舍廣場草坪發現長出大量香菇，讓網友咋舌，紛紛到台鐵舊宿舍拍照。

    有網友笑說現在香菇要落價，因為這幾天產量大爆炸；也有網友直呼有些香菇恐怕有毒，應該跟小孩說不要亂碰或去吃。

    彰化市連日遭雨炸，台鐵舊宿舍草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

    彰化市連日遭雨炸，台鐵舊宿舍草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

    彰化市延平公園草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

    彰化市延平公園草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

    彰化市連日大雨，台鐵舊宿舍草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

    彰化市連日大雨，台鐵舊宿舍草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播