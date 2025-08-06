高雄暴雨長菇不稀奇 彰化雨炸枯樹長「靈芝」

中部連日遭大雨炸裂，有民眾發現枯樹長出「靈芝」。（圖由民眾提供）

2025/08/06 09:37

〔記者湯世名／彰化報導〕高雄市豪雨連炸，鳳山區鳳南路分隔島冒出大量香菇超吸睛，無獨有偶，中部也遭暴雨連炸好幾天，昨天（5日）有彰化民眾拍到枯樹上竟然長出「靈芝」，讓不少彰化人直呼「高雄的香菇不夠看」；另外也有民眾在彰化市台鐵舊宿舍區發現地面長出大量香菇，當地也成為拍照打卡熱區。

昨天有民眾在彰化市延平公園拍到草叢區長出大量香菇，不少民眾紛紛跟進把在自家或路邊拍到的香菇PO網分享；有彰化民眾分享在路邊拍到枯樹中長出大量菇類，直呼大雨下到樹木長「靈芝」，網友驚呼高雄的香菇不稀奇；還有民眾自家的掃把竟然也長出許多小顆的香菇，讓網友嘖嘖稱奇；另有民眾在彰化市台鐵舊宿舍廣場草坪發現長出大量香菇，讓網友咋舌，紛紛到台鐵舊宿舍拍照。

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有網友笑說現在香菇要落價，因為這幾天產量大爆炸；也有網友直呼有些香菇恐怕有毒，應該跟小孩說不要亂碰或去吃。

彰化市連日遭雨炸，台鐵舊宿舍草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

彰化市延平公園草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

彰化市連日大雨，台鐵舊宿舍草地長出大量香菇。（圖由民眾提供）

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