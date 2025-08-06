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    來清涼一夏吧！ 土庫親水節8/9、10土庫國小登場

    公所去年辦親水節活動吸引上千人次造訪，今年公所擴大規模舉辦。圖為去年盛況。（圖由土庫鎮公所提供）

    公所去年辦親水節活動吸引上千人次造訪，今年公所擴大規模舉辦。圖為去年盛況。（圖由土庫鎮公所提供）

    2025/08/06 09:21

    〔記者李文德／雲林報導〕趕快抓住暑假尾巴！雲林土庫鎮公所去年首辦親水節受到廣大好評，因此今年擴大規模舉辦，8月9、10日在土庫國小親水節親子活動，多達8座氣墊遊水池及親水趣味競賽讓親子參與。鎮長陳特凱指出，2天活動將發送限量水槍、飲品，歡迎大家「清涼一夏」。

    陳特凱表示，去年暑假在馬光國小舉辦2天親水節活動，吸引1500人次造訪，經過訪查後得知有來自台南、嘉義、台中、彰化等外縣市民眾攜家帶眷參與，廣大好評已傳開，因此今年擴大規模舉辦。

    陳特凱說，今年親水節活動以「清涼親水．親子同樂」為主軸，打造多達8座遊水池，其中有3座遊水池氣墊城堡上看10公尺以上，更有30公尺的水滑梯，一站式的遊水空間讓親子滿足玩樂，另2天活動各將發送400隻水槍、上千瓶飲料、水讓民眾解渴。

    公所指出，除戲水池活動，2天更有「歡樂神射手」、「水中尋寶」親水趣味競賽，分別讓親子們將乒乓球丟至水桶、抽取指定圖卡在水池內尋寶，勝利者即可獲得神秘好禮。

    陳特凱表示，現場設有休息遮陽區、安全巡守人員與醫護站，全程守護大小朋友的遊戲安全，盼透過「親水節」活動，吸引外地遊客來訪土庫，進一步帶動人潮與消費，促進在地觀光與小商業發展。

    公所去年辦親水節活動吸引上千人次造訪，今年公所擴大規模舉辦。圖為去年盛況。（圖由土庫鎮公所提供）

    公所去年辦親水節活動吸引上千人次造訪，今年公所擴大規模舉辦。圖為去年盛況。（圖由土庫鎮公所提供）

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