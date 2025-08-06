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    南迴豪雨受災溪流啟動清淤加固 台東縣府規劃中長期防災

    達仁鄉土坂村東68線道路因豪雨坍方，目前已展開加固搶修工程。（記者黃明堂翻攝）

    達仁鄉土坂村東68線道路因豪雨坍方，目前已展開加固搶修工程。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/06 09:22

    〔記者黃明堂／台東報導〕受到0728連日強降雨影響，台東縣南迴地區多處聯外道路與河堤設施受損，包括土坂村東68線道路坍方、美和村知本溪下游堤防掏空，以及金崙溪下游右岸淹水等，縣府表示已加速搶修、啟動清淤與堤防加固，強化保護能力。

    縣府建設處表示，太麻里鄉金崙溪右岸災點搶修作業的機具已經進場，先進行改水路工程，引導水流回歸主河道，接續計畫運用河床疏濬工程土方先行填修復右岸臨時土堤。災後復建工程將同步啟動提報作業，預計提報修復堤防長度790公尺，依據治理線進行後續復建工程。

    0728強降雨雖未在台東釀成重大災情，但南迴地區居民見識到豪雨狂瀉，在氣候變遷加劇的時代，擔憂這類狀況會成為常態，希望政府能提出有效因應方案。

    縣府建設處說明，已同步啟動清淤與堤防加固工程，並持續監控水情與坡地狀況，預防後續降雨可能引發的二次災害。未來也將就災後復原進行整體檢討與中長期防災規劃，提升南迴地區整體韌性與抗災能力。

    縣長饒慶鈴表示，這一波的大雨導致地表水土飽和，災害風險升高，縣府與台電、公路局及各承包廠商密切合作，持續投入搶修作業，感謝第一線人員在風雨中堅守崗位。隨著天氣稍有好轉，相關搶修作業也將全面展開，針對中斷道路已開闢便道搶通，並加強下邊坡防護；堤防結構安全也將同步強化，確保地方交通順暢與居民生命財產安全。

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