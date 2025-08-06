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    楠梓台積電廠設楠梓水資源中心 巨大儲槽拆除聲響引來住戶關注

    巨型的儲槽分批切割進行拆除。（記者李惠洲攝）

    巨型的儲槽分批切割進行拆除。（記者李惠洲攝）

    2025/08/06 09:20

    〔記者李惠洲／高雄報導〕台積電高雄楠梓廠如火如荼加緊施工作業，目前P1第一廠（晶圓22廠）已經生產中，而行政大樓也已接近完成，而後續的PO第二廠也已經入續裝機，預計三個月後將可試產。

    由於製造半導體過程中是非常精密，過程中的清洗、蝕刻、薄膜沉積等環節，需要大量且高純度的超純水，加上整個楠梓產業園區及未來進科技廠之製程廢水，所以高市府預計將在園區內興建楠梓水資源中心，而位置就在學專路、加昌路與後勁溪這塊三角地帶，鄰近楠梓的百慕達陸橋。

    近期廠區內正在大型拆除作業，兩座超級巨大的儲槽由於體積龐大，施工人員只能用電焊切割方式來分批處理，現場施工的大鋼牙機與挖土機不斷施工，巨大的拆除作業所引起的巨大聲響也引來附近周邊住戶的關注。

    所幸噪音沒有持續太久，而民眾擔心這座水資源中心會產生噪音與惡臭，經發局表示楠梓水資中心進行設施配置調整，將行政管理空間北移，污水處理設施南移，進一步拉大與住戶社區的距離，降低對周邊環境的影響；污水處理設施將與後勁聚落社區保持210公尺以上，並增加綠化空間，確保不對居民生活造成直接影響。

    曾是楠梓煉油廠巨型的儲槽，近期進行拆除作業，由於體積龐大只能用電焊切割方式分批卸除。（記者李惠洲攝）

    曾是楠梓煉油廠巨型的儲槽，近期進行拆除作業，由於體積龐大只能用電焊切割方式分批卸除。（記者李惠洲攝）

    曾是楠梓煉油廠巨型的儲槽，施工人員搭上升降車進行焊切方式拆除。（記者李惠洲攝）

    曾是楠梓煉油廠巨型的儲槽，施工人員搭上升降車進行焊切方式拆除。（記者李惠洲攝）

    巨型儲槽拆除需要由大鋼牙機具在後方支撐以免倒塌。（記者李惠洲攝）

    巨型儲槽拆除需要由大鋼牙機具在後方支撐以免倒塌。（記者李惠洲攝）

    巨型的儲槽分批切割進行拆除。（記者李惠洲攝）

    巨型的儲槽分批切割進行拆除。（記者李惠洲攝）

    未來的楠梓水資源中心預定地就在這個儲槽前的這塊空地。（記者李惠洲攝）

    未來的楠梓水資源中心預定地就在這個儲槽前的這塊空地。（記者李惠洲攝）

    楠梓水資源中心示意圖。（記者李惠洲翻攝）

    楠梓水資源中心示意圖。（記者李惠洲翻攝）

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