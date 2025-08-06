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    太平洋高壓回來了！未來一週晴朗酷熱 高溫將飆38度以上

    今起太平洋高壓逐漸西伸，各地晴朗炎熱，最高氣溫將升至38度以上。（資料照）

    今起太平洋高壓逐漸西伸，各地晴朗炎熱，最高氣溫將升至38度以上。（資料照）

    2025/08/06 09:31

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕清晨各地區平地的最低氣溫約在23、24度之間，今（6日）起太平洋高壓逐漸西伸，各地晴朗炎熱，最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑，午後注意大台北平地及各地山區午後有短暫陣雨或雷雨發生。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今太平洋高壓逐漸西伸，各地晴朗炎熱，大台北平地及各地山區午後有短暫陣雨或雷雨的機率，有局部較大雨勢，應注意雷擊、強陣風及瞬間強降雨。各地區氣溫為：北部23至37度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。

    明日至週六（7至9日）受太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；全台最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

    預估到下週二（10至12日）前各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；下週熱帶擾動雲系通過呂宋島、進入南海，南方水氣移入、大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的機率提高，可能擴及部分平地。

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