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    盛夏回歸天氣有感回穩 氣象粉專：往後7到10天少雨

    氣象粉專表示，今天各地白天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨機率。（資料照）

    氣象粉專表示，今天各地白天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨機率。（資料照）

    2025/08/06 10:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（6日）太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近為南南西至偏南風，水氣持續減少。對此氣象粉專表示，今天各地白天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨機率，且天氣有感回穩，接下來7到10天會是少雨、高溫炎熱的盛夏天氣。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，睽違半個月以上，太平洋高壓勢力重返台灣上空，從未來1週的雨量累積圖來看，可以看到台灣至沖繩以東一帶，有1個少雨區域，差不多就是高壓範圍，台灣也落在該區域內，算是宣告久違的高溫炎熱盛夏正式回歸。

    颱風論壇稱，接下來7到10天會是少雨的日子，對中南部人來說，真的是久等了，雖然山區仍然會有午後雷陣雨，但跟這陣子比起來，天氣終於有感回穩。

    氣象粉專「林老師氣象站」則表示，今天受太平洋高壓逐漸西伸影響，台灣附近風場轉為偏南風，環境水氣持續減少，各地白天大多為多雲到晴，午後中部以北地區及其它山區則有局部短暫雷陣雨機會。

    至於高溫預測，林老師分析，北部地區可達攝氏35至37度，中南部及東北部高溫約攝氏33至35度左右，花東地區則為攝氏31至33度；其中，大台北地區今日高溫有再衝破攝氏37度的潛力。

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