真的有用！台南下營打造農田溝渠3D列印動物通道

以前農田常見的草花蛇現在列入保育類。（林業署嘉義分署提供）

2025/08/06 08:51

〔記者楊金城／台南報導〕農業部林業及自然保育署嘉義分署推動國土生態綠網，與農水署嘉南管理處合作，在台南市下營區農田排水溝渠設置動物通道進行試驗，同時導入國立嘉義大學研發的3D列印動物爬梯，多方嘗試各種動物通道形式，改善野生動物受困農田溝渠問題，經過1年的監測，記錄到數次保育類的草花蛇使用攀爬的畫面，證明動物通道有助於野生動物跨越農田人工溝渠的阻隔，值得推廣營造對野生動物更友善的環境。

林業署嘉義分署推動國土生態綠網計畫，將大片農田濕地而形成生物多樣性熱區的台南官田、下營、六甲、柳營及麻豆等區劃入南嘉南平原濕地保育軸帶，尤其菱角田更是高生物多樣性的核心棲地。

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但在農田濕地中遍布的農田灌排溝渠，也是野生動物容易受困其中的人工構造物。

官田水雉生態教育園區記錄水雉幼鳥等動物掉落溝渠的系統性資料，盤點出台南下營區一處野生動物受困熱區，在農水署嘉南管理處協助下，去年6月選定3處排水渠道，在壁面設置緩坡並鋪設木紋表面利於動物行走，側邊牆面加掛由嘉義大學設計開發的3D列印蛇類專用爬梯；此外另選定3處排水渠道的起點填土營造緩坡，讓進入溝渠的野生動物藉以脫困，提升農田水利設施的生態功能。

嘉義林業分署表示，動物通道設施經過為期1年的自動相機長期監測，總共記錄到蛇類、蜥蜴類、蛙類、鼠類及鳥類皆會使用動物通道。最令人欣喜的是記錄到數次保育類草花蛇利用斜坡與爬梯爬出溝渠的畫面。

嘉義林業分署強調，試驗證實在適當地點設置動物通道，可改善棲地之間的連通性，並以生態友善建立人與自然和諧共存的綠色網絡。

小白鷺也利用動物通道打獵覓食。（林業署嘉義分署提供）

在台南下營農田溝渠設置試驗的動物通道，水溝壁也有3D列印的爬梯。（林業署嘉義分署提供）

台南下營農田溝渠設置的3D列印爬梯，草花蛇利用爬梯成功爬出溝渠。（林業署嘉義分署提供）

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