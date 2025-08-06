高雄學子獲邀東京王八子祭演出 吳立森親率團簽MOU深化交流

中華藝校表演團在東京八王子祭演出台式風格的創意藝陣。（高雄市教育局提供）

2025/08/06 08:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕日本東京都年度最大盛典「八王子祭」8月2至4日展開，高雄市獲邀參加，由教育局長吳立森率團，中華藝校表演團演出創意藝陣，市府並與八王子市教育委員會正式簽署教育合作備忘錄，深化兩市的教育合作與文化交流。

在八王子祭演出中，中華藝校學生組成的表演團，取材自《封神演義》之〈哪吒戲東海〉，融合哪吒三太子英勇與正義的形象，透過民俗舞蹈、街舞、武術及電音元素，打造具有現代風格的創意藝陣，一登場即引發觀眾熱烈迴響。

請繼續往下閱讀...

高雄市教育局4日也與八王子市政府教育委員會正式簽署教育合作備忘錄，為兩地學生創造更多國際學習及文化交流的機會，並參訪「泉之森義務教育學校」。

教育局長吳立森表示，八王子市自2006年與高雄締結為友好交流城市以來，雙方互動頻繁，也在觀光、文化、體育、農業等多方面共同合作，在教育方面，兩市多年合辦「台日友好城市兒童聯合畫展」，目前也轉型為每年定期的學生交流活動。

八王子市初宿和夫市長則提及，此次表演展現台灣藝陣新貌，讓日本民眾更了解台灣豐富多元的文化，也感受到青年世代蓬勃的創造力。

高雄市教育局長吳立森（中）、八王子市教育委員會教育長安間英潮（右）共同簽署合作備忘錄。台灣友好交流協會理事長、前八王子市長黑須隆一（左）出席見證。（高雄市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法