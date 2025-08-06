嘉市民專屬「滿千送百」每天800人爆滿 補助總額2500萬元兌完為止

2025/08/06 08:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市購物節7月1日開跑，其中針對設籍嘉市民眾推出「滿千送百領現金」活動，總補助金額2500萬元，兌完為止，每天限量發放800名號碼牌，民眾透過網路預約、現場抽號碼牌，每天額滿。

市府建設處表示，8月1日起「滿千送百領現金」開放市民兌換，只要憑7月1日起稅籍在嘉義市店家的發票，累積1000元可換100元，每人最多可帶5000元發票，兌換500元現金；週一至五上午9點至下午4點，持足額統一發票、申請人身分證正本，就可到市府一樓兌換。

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截至昨天，已兌換金額約285萬餘元，剩餘金額2214萬7千餘元。有民眾說，物價上漲，消費還能領現金，雖然要排隊排很久，但能領到錢是小確幸。

還有民眾分享攻略，因每個號碼牌最多能申請5人份，一個家庭只要委託1人作為代表，攜帶申請人身分證正本、足額統一發票，一家4口一次就能換回2000元。

市府建設處提醒，購物節抽獎活動發票，不能與滿千送百活動發票重複登錄，滿千送百活動發票將捐出做公益，購物節抽獎活動發票需保留正本，中獎時需提供發票正本查核中獎資格。

建設表示，使用雲端發票兌換的民眾，可以事先下載「雲端發票檢核表」，填妥印出待到現場供服務人員確認，加速櫃檯辦理速度。

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